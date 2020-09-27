Dağlık Karabağ sorunu nedir? Dağlık Karabağ nerede? Askeri seferberlik ne demek?

Mevcut çatışma, 1988'de Karabağ Ermenilerinin, Karabağ'ın Sovyet Azerbaycan'dan Sovyet Ermenistan'a devredilmesini talep ettiği zaman başladı. Çatışma, 1990'lı yılların başlarında, geniş çaplı bir savaşa dönüştü.

1994 yılında imzalanan bir ateşkes, Bakü'nün statüko ile olan sıkıntılarını artırmasının yanı sıra, Erivan'ın sağlamlaştırma çabalarıyla çelişen yirmi yıllık göreceli istikrar sağladı. Nisan 2016'da yaşanan dört günlük bir gerginlik, ateşkesten sonra bugüne kadar yaşanan en şiddetli çatışma oldu. O zamandan beri, devam eden geniş çaplı düşmanlık tehlikesi büyük ölçüde arttı.



DAĞLIK KARABAĞ NEREDE?



Dağlık Karabağ, Güney Kafkasya'da hukuken Azerbaycan'a bağlı ancak de facto olarak hiçbir ülke tarafından tanınmayan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin egemenliği altında bulunan tarihi bölge.



ASKERİ SEFERBERLİK NEDİR?



Ermenistan'ın Azerbaycan'ın köylerine yönelik başlattığı saldırı sonrası Ermenistan Başbakanı Nikol Paşiyan, sıkıyönetim ve askeri seferberlik ilan ettiklerini açıkladı. Bunun üzerine askeri seferberliğin ne demek olduğu merak edilerek araştırılmaya başlandı. Askeri seferberlik savaşa hazırlıktır. Bir ülkenin silahlı kuvvetlerini ekonomisine yönetimini savaşın getirisine göre uygun duruma sokma hazırlıkları ve önlemlerin alınması durumu askeri seferberlik demektir.