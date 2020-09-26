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    Terör örgütü 'ya 'Yıldırım' darbe: 5 terörist etkisiz hale getirildi

    İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-1 “” kapsamında Hakari'de 2 'ta 3 olmak üzere toplam 5 'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    DHA
    Terör örgütü PKK'ya 'Yıldırım' çarptı!

    İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-1 "Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu" kapsamında Hakari'de 2 Şırnak'ta 3 olmak üzere toplam 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:
    Yıldırım-1 "Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu" kapsamında Şırnak Gabar Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Yıldırım operasyonları kapsamında bugün Hakkari'de 2, Şırnak'ta 3 olmak üzere toplam 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir.
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