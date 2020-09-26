Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 27.09.2020 05:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.09.2020 05:17
    ABONE OL

    Maslak'ta zincirleme : 6 yaralı

    , istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce hasarlı yapan otomobilleri fark etmeyen bir cip, taksi ve otomobil zincirleme kaza yaptı. Kazada, 6 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    DHA
    Maslak'ta zincirleme kaza: 6 yaralı

    , istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce hasarlı yapan otomobilleri fark etmeyen bir cip, taksi ve otomobil zincirleme kaza yaptı. Kazada, 6 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Vatandaşlar da yola savrulan yaralılara sağlık ekipleri gelene kadar yardım etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 6 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

    Kaza nedeniyle, Büyükdere Caddesi Beşiktaş istikameti bir süre trafiğe kapandı. Kazaya karılan cip, taksi ve otomobilin çekilmesi sonrasında trafik tekrar açıldı.

    Kazayı gören bir kişi, iki otomobilin hasarlı kaza yaptığını, cip, taksi ve otomobillerin zincirleme kaza yaptığını söyledi. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Maslak'ta zincirleme kaza: 6 yaralı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri