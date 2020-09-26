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    • 26.09.2020 13:05
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    "" uygulamasına vatandaşlardan yoğun ilgi: İlk beş günde 120 bin 695 vatandaş yararlandı

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından geçtiğimiz pazartesi günü tanıtılan “” uygulaması vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. İlk beş günde 120 bin 695 vatandaş uygulamadan yararlandı. 5 günde 120 binden fazla kişinin sürücü belgesinden bilgileri, kimliğine entegre edildi.

    takvim.com.tr
    120 bin 695 vatandaş yararlandı

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından geçtiğimiz pazartesi günü tanıtılan "Hayat Kimliğinle Kolay" uygulaması vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. İlk beş günde 120 bin 695 vatandaş uygulamadan yararlandı.

    EHLİYET TAŞIMAYA GEREK YOK
    Uygulama ile yeni nesil sürücü belgelerindeki bilgiler, çipli kimlik kartlarına entegre ediliyor. Böylelikle vatandaşların, yanlarında ayrıca sürücü belgesi bulundurma zorunluluğu ortadan kalkıyor.

    ÜCRETSİZ YAPILIYOR
    Yeni tip sürücü belgesine sahip olanlar kimlik kartlarıyla nüfus müdürlüklerine başvurduklarında ya da kimlik kartı değiştirmek için nüfus müdürlüklerine geldiklerinde, bu hizmetten ücretsiz olarak yararlanabiliyor.

    Sürücü belgesi bilgisini kimlik kartına yükletmek isteyenler nüfus müdürlüklerine NVİ Alo 199 veya https://randevu.nvi.gov.tr adresinden randevu alarak başvuru yapabiliyor.

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