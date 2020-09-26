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    • 27.09.2020 04:34
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    'da otomobil ile midibüs çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

    'da, M.B. idaresindeki 01 DH 411 plakalı otomobil ile F.B'nin kullandığı 07 ANF 488 plakalı midibüs, merkez Yüreğir ilçesi 'nda çarpıştı. , otomobilde bulunan, isimleri öğrenilemeyen biri kadın iki kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

    Adana'da korkunç kaza!

    'da otomobil ile midibüsün çarpışması sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, M.B. idaresindeki 01 DH 411 plakalı otomobil ile F.B'nin kullandığı 07 ANF 488 plakalı midibüs, merkez Yüreğir ilçesi 'nda çarpıştı.

    Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, jandarma, sağlık ve ekibi sevk edildi.

    , otomobilde bulunan, isimleri öğrenilemeyen biri kadın iki kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

    Sağlık ekipleri, sürücüler ve araçlarda bulunan yaralıları Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırdı.

    Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, aracın kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

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