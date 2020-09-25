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    • 25.09.2020 Gazete
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    Direkt hapis!

    Sorumsuzlar, Coronavirüs tedbirlerine uymadı. Pavyonu lokantaya çevirip direk dansı yaptı. yeni genelge yayınladı: Kurallara uymayana 2 yıl hapis var!

    Direkt hapis!

    Ankara'da can düşmanları kural dinlemedi.

    , ruhsatlarını değiştirdi. Kafe, restoran ve lokantaya çevirdi. Coronavirüs kuralları kapsamında yasak olmasına rağmen eski faaliyetlerine devam etti. Maskemesafe kuralını ihlal edenler görenleri şaşkına çevirdi.

    İki alkollü erkeğin yaptığı direk dansı, tepki çekti. Bu skandal görüntülerin ardından tedbirlerle ilgili yeni kararlar geldi. , 81 İl Valiliği'ne, "Temaslıların doğru bilgilendirilmesi" konulu genelge gönderdi.

    Genelgede, evde izolasyona alınan hastaların 'nca belirlenen izolasyon koşullarına uymalarının sağlanması amacıyla "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturulduğu belirtildi. Kurallara uymayan, hasta olduğu halde temasta bulunan ve bunu saklayanlara hapis cezası geleceği belirtildi. Bu kişilerin, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılacağı kaydedildi.

    SİZİN AMACINIZ NE DAYI!
    Kendini bilmezler insanların canını hiçe saydı. Sosyal medyada büyük tepki topladı.

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