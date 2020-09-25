Ayhan Bilgen kimdir? Ayhan Bilgen kaç yaşında, nereli, neden gözaltına alındı?

Ayhan Bilgen kimdir? Gözaltına alınan Ayhan Bilgen kaç yaşında, nereli? Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun da tutuklu bulunduğu 2014'teki Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde 82 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Yapılan operasyon kapsamında gözaltılar başladı. Gözaltına alınan isimlerden birisi de Ayhan Bilgen oldu. Peki, Ayhan Bilgen kimdir?

AYHAN BİLGEN KİMDİR?

Ayhan Bilgen 1970 yılında Kars'ın Sarıkamış ilçesinde doğdu.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi'nden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi'nde Sosyoloji bölümünde yüksek tahsil gördü. Bunun yanında Özgür Gündem ve Evrensel Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı.