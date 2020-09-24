İddiaya göre kimliği belirlenemeyen bir kişi, şehitler için kurulan hatıra ormanındaki dev Türk Bayrağını indirmeye çalıştı. Durumu fark edenler polise haber verdi.

Olay yerine giden polisler, kaçmaya çalışan şahsı kayalık alanda yakaladı. Polis ekipleri şahsı indirmek için itfaiyeden yardım istedi.