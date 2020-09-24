Pavlova tatlısı nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli Masterchef Pavlova tarifi!

Yapılışı



Önce fırın tepsisine yağlı kağıt serin, hazırda beklesin. Pavlovayı hazırlamak için 3 yumurta akını mikserle iyice çırpıyoruz.

Köpürmeye başlayınca nişastayı, sirkeyi, tuz ve vanilyayı sırayla ekliyoruz ve çırpmaya devam ediyoruz. Yaklaşık 5-7 dakika hızlı bir şekilde çırpıyoruz, tamamen beyazlaşınca azar azar şekerini katıp çırpıyoruz. Toplam çırpma suresi 10 dakikayı buluyor. Bu süre sonunda yumurta çok hafif, parlak ve koyu bir kıvamda olur.

Fırını 120 derecede ısıtıyoruz. Yumurta akını ister poşetle ister iki kaşık yardımı ile 6 eşit parçalara ayarlayarak yağlı kağıt serilmiş tepsiye düzgünce paylaştırıyoruz.

Kaşığın arkasıyla ortalarını hafif çukurlaştırıyoruz (labne kremasını koyarken kolaylık olur). Her pavlovanın çapı yaklaşık 10 cm oluyor.

Önceden ısıtılmış 120 derece fırında 60 dakika pişiriyoruz. Sonra fırını kapatıyoruz ve fırın kapısı kapalı olarak 45 dakika da sönmüş fırının içinde bekletiyoruz.

Bu arada labne kremasını hazırlıyoruz. Kremanın bütün malzemelerini mikserle çırpıp kıvamlaştırıyoruz.

Meyve sosu için istediğiniz meyveyi ve diğer malzemelerini küçük bir tavada 8-10 dakika orta ateşte pişiriyoruz.

Tamamen soğumaya bırakıyoruz, ılık kullanılmayacak.

Pişen pavlovayı fırından alıp dikkatlice yağlı kağıttan ayırıyoruz. Elinizle çok bastırmayın, dağılır veya kırılır.

Pavlova tamamen soğuduktan sonra, istediğiniz miktarda labne kremasından üzerine koyuyoruz (ben ikişer yemek kaşığı krema kullandım)

Tamamen soğumuş meyve sosunu da labne kremasının üzerine gezdiriyoruz ve nane yaprağı ile süslüyoruz. Afiyet olsun.



