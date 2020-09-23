Tayfun Demir kimdir, kaç yaşında, nereli? Youtuber Tayfun Demir neden tutuklandı?

Tayfun Demir kimdir? Youtuber Tayfun Demir neden tutuklandı mı? 450 bin takipçisi olan ve Youtube videolarıyla ünlenen Tayfun Demir tutuklandı. Bu gelişmenin ardından kanalın takipçileri Tayfun Demir kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, Youtuber Tayfun Demir hakkında merak edilen bilgiler!
TAYFUN DEMİR KİMDİR?
Tayfun Demir, 38 yaşında bir sosyal medya fenomenidir. Youtube üzerinden paylaştığı özellikle sincaplarla olan videoları sayesinde hayvan severler tarafından takip edilmeye başlanmıştı. Diğer yandan bu içeriklerle birlikte hasta ve yardıma ihtiyacı olan hayvanlar için bağış topluyordu.
TAYGUN DEMİR NEDEN TUTUKLANDI?
Tayfun Demir, İstanbul'da karıştığı bir dolandırıcılık suçundan 2007 yılında 7 yıl ceza aldı. Aynı yıl cezaevindeyken üniversite sınavını kazanan Demir, kendisini açık cezaevine naklettirdi. 4 yıl cezaevinde yatan Demir, bu süreçte üniversite eğitimini de sürdürdü. 2011 yılında, 'Üniversiteye gidiyorum' diyerek çıktığı izinli çıktığı cezaevine bir daha dönmeyen Demir, firar etti. Tayfun Demir'in sahte belgelerle kendisini 13 yıldır boyunca ölü gösterip bir yakınına ait kimlikle yaşamını sürdürdüğü ortaya çıktı.
Firari olarak aranırken Demir'in, sahte kimlik ile İstanbul'daki bir banka şubesinden N.Ö., adına kredi çektiğinin ortaya çıkması üzerine polis harekete geçti. Bankada yapılan incelemede de dolandırıcılığı Demir'in yaptığının anlaşılmasını ardından resmi kayıtlara bakıldığında Tayfun Demir'in resmi kayıtlardan 'ölü' olarak göründüğü için düştüğü anlaşıldı. Ancak, durumdan şüphelenen polis, ölüm raporuyla düşümün yapıldığı adliyenin kamera kayıtlarını inceleyince gerçek ortaya çıktı. Kamera görüntülerinden 12 Ocak 2012 tarihinde, 'Yusuf Demir' sahte ismiyle ölüm raporunu getiren kişinin bizzat Tayfun Demir olduğu kesinlik kazandı. Geriye dönük işlemler incelendiğinde resmi kurumlara verilen evrakların sahte olduğu da anlaşıldı.
Arandığı süreçte Demir'in 6 ayrı ilde dolandırıcılık, resmi evrakta sahtecilik, organ satışı gibi karıştığı 44 ayrı suç tespit edildi. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Şubesi ve Asayiş Şube ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, karıştığı bu suçlardan hakkında toplam 52 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan Tayfun Demir'in her yerde aranırken Muğla'nın Menteşe ilçesinde olduğunu tespit etti. Demir, 6 ay süreyle teknik takibe alındı. Ünlü YouTuber olduğu anlaşılan Demir'in sosyal medya paylaşımları da incelemeye alındı.
Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Demir'in polisteki ifadesinde, "Yanlış kişiyi gözaltına aldınız' dediği öğrenildi. Kendisinin kayıtlarda 'ölü' görünen Tayfun Demir'i tanımadığını da ileri süren Demir, polisteki işlemlerinin ardından aynı gün sevk edildiği adliyede tutuklanıp, Düverek Mahallesi'ndeki Muğla E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.