Tayfun Demir kimdir, kaç yaşında, nereli? Youtuber Tayfun Demir neden tutuklandı?

Tayfun Demir kimdir? Youtuber Tayfun Demir neden tutuklandı mı? 450 bin takipçisi olan ve Youtube videolarıyla ünlenen Tayfun Demir tutuklandı. Bu gelişmenin ardından kanalın takipçileri Tayfun Demir kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, Youtuber Tayfun Demir hakkında merak edilen bilgiler!

TAYFUN DEMİR KİMDİR?

Tayfun Demir, 38 yaşında bir sosyal medya fenomenidir. Youtube üzerinden paylaştığı özellikle sincaplarla olan videoları sayesinde hayvan severler tarafından takip edilmeye başlanmıştı. Diğer yandan bu içeriklerle birlikte hasta ve yardıma ihtiyacı olan hayvanlar için bağış topluyordu.