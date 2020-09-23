Rüyada deniz görmek ne anlama gelir? Rüyada denizde yüzmek nasıl yorumlanır?

DENİZİN BULANIK OLMASI NE ANLAMA GELİR?

Rüyada bulanık bir deniz görmek; rüya sahibinin başına geleceği ufak belaların işaretçisidir. Bu rüyanın kısa zamanlı bir sıkıntı yaşanacağına, ancak sonunda bütün bu sıkıntılardan kurtulup, refaha ulaşılacağına delalet eder. Rüya içerisinde bulanık bir deniz içinde yürüdüğünün görülmesi, kimi zaman günaha kimi zaman da bireyin başına geleceği tatsız konuların habercisidir. Rüya içerisinde bulanık bir denizin kenarında durulması, yaşanacak sıkıntıların daha basit bir biçimde atlatılacağına ya da kimi tehlikelerden kıl payı kurtulmaya yorulur. Rüyada bulanık deniz içerisinde boğulduğunun görülmesi, kimi maddi sorunlar yaşanacağına ve dünya yaşamında türlü üzüntülere maruz kalınacağına, kimi zaman da iflas etmeyi ifade etmektedir.

DENİZDE YIKANMAK

Rüyada denizde yıkandığını gören kişinin önceden yapmış olduğu olumsuz durumları telafi edeceği anlamına gelir. Telafi ettikten sonra güzel davranışlar sergileyecek ve herkesin takdirini kazanacaktır. Hem fiziksel hem de ruhsal yönden bütün rahatsızlıklarından kurtulacak ve iyileşecektir. Aynı zamanda böyle bir rüya gören kişinin arzuları gerçekleşir, temizlenir ve kalbi ferahlar.

DENİZ KIYISINDA OTURMAK

Rüyada kişi tek olarak deniz kıyısında oturuyor ise, bireyin yaşamı sakin olur ve bir süre için de olsa sorunlardan uzak, kafasını dinleyeceği bir ortama girer. Yaşam gailesinden uzak durmak isteyen bireylerin işlere ara vermesi, ailesi ve kendisi ile zaman geçirmesi manasına da gelen rüya, manevi yolculuğa çıkılacağını ve bunun sonucunda kişilerin yaşamına dair yapmak istediği her şeye ilişkin yeni kararlar alacağına da yorulmaktadır.