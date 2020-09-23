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    • 23.09.2020 16:18
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    MSB duyurdu! 'Balkan Ülkeleri Özel Kuvvetler Tatbikatı' devam ediyor

    Milli , Romanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 'Balkan Ülkeleri Özel Kuvvetler Tatbikatı'nın devam ettiğini açıkladı.

    DHA

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Romanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve , Romanya, , , Arnavutluk ile Kuzey Makedonya'dan Özel Kuvvet unsurlarının katıldığı 'Balkan Ülkeleri Özel Kuvvetler Tatbikatı' devam ediyor" denildi.

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