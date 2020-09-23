MSB duyurdu! 'Balkan Ülkeleri Özel Kuvvetler Tatbikatı' devam ediyor

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Romanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve Türkiye, Romanya, Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk ile Kuzey Makedonya'dan Özel Kuvvet unsurlarının katıldığı 'Balkan Ülkeleri Özel Kuvvetler Tatbikatı' devam ediyor" denildi.

#COVID19'la mücadele kapsamında maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına azami özen göstererek eğitimlerimize devam ediyoruz. pic.twitter.com/Lyzpv6Gb89 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 23, 2020