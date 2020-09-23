MEB okul takvimi 2020: 9. 10. 11. 12. sınıflar ne zaman açılacak? Ortaokul liseler açılacak mı?

9. 10. 11. 12. sınıflar ne zaman açılacak? Ortaokul liseler açılacak mı? Yüz yüze eğitimin bu yıl nasıl yapılacağı sıkça merak ediliyor. 2020 MEB okul takvimi öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından sorgulanıyor. Uzun süredir kapalı olan okullarda yüz yüze eğitim dönemi kısıtlı da olsa başlamıştı. Anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri haftada 2 gün okullara gitmeye başladı. Peki, ortaokul liseler ne zaman açılacak?

9. 10. 11. 12. SINIFLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Yüz yüze eğitim nasıl olacak sorusuna Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "1. sınıfların alışması açısından 2+5 şeklinde sayıyı azaltarak yani 2 gün devam 5 gün okula gitmeme şeklinde bir uygulama gündeme gelebilir. 2. sınıfların olup olmayacağı konusu önümüzdeki hafta salgının seyriyle netleşmiş olur, 8 ve 12'lerle ilgili ne zaman başlayacağı veya başlayıp başlamaması konusu haftaya gündeme alınacak" ifadelerini kullanmıştı.