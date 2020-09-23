MEB okul takvimi 2020: 9. 10. 11. 12. sınıflar ne zaman açılacak? Ortaokul liseler açılacak mı?

9. 10. 11. 12. sınıflar ne zaman açılacak? Ortaokul liseler açılacak mı? Yüz yüze eğitimin bu yıl nasıl yapılacağı sıkça merak ediliyor. 2020 MEB okul takvimi öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından sorgulanıyor. Uzun süredir kapalı olan okullarda yüz yüze eğitim dönemi kısıtlı da olsa başlamıştı. Anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri haftada 2 gün okullara gitmeye başladı. Peki, ortaokul liseler ne zaman açılacak?
9. 10. 11. 12. SINIFLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Yüz yüze eğitim nasıl olacak sorusuna Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "1. sınıfların alışması açısından 2+5 şeklinde sayıyı azaltarak yani 2 gün devam 5 gün okula gitmeme şeklinde bir uygulama gündeme gelebilir. 2. sınıfların olup olmayacağı konusu önümüzdeki hafta salgının seyriyle netleşmiş olur, 8 ve 12'lerle ilgili ne zaman başlayacağı veya başlayıp başlamaması konusu haftaya gündeme alınacak" ifadelerini kullanmıştı.
MEB OKUL TAKVİMİ 2020!
Uzaktan eğitim 31 Ağustos tarihinde başlayacak.
Özel okullar 17 Ağustos tarihinden itibaren uzaktan eğitime başlayabilecek.
18 Eylül'de uzaktan eğitim sona erecek.
21 Eylül tarihinde hazırlık sınıf ve 1. sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime başlayacak.
Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım tarihleri arasında yapılacak
Birinci dönem 22 Ocak Cuma günü sona erecek.
Yarıyıl tatili 25 Ocak Pazartesi günü başlayacak 5 Şubat Cuma günü sona erecek.
İkinci dönem 8 Şubat Pazartesi günü başlayacak.
İkinci dönem ara tatili 12-16 Nisan arasında yapılacak.
2020-2021 eğitim öğretim yılı 18 Haziran Cuma günü sona erecek.
DEVAM ZORUNLULUĞU VAR MI?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, devamsızlık durumu ve yüz yüz eğitimin hakkında şunları söyledi;
* Yüz yüze eğitime başlama konusunda veli rızası, bizim için önemlidir. Velilerimiz isterlerse öğrenciyi yüz yüze eğitime göndermeme konusunda mazeret beyan edebilirler. Bu durumda öğrencimiz, uzaktan eğitime devam edecek ve devamsız sayılmayacaktır.
* Bu kademeler de Sağlık Bakanlığı tavsiye kararları doğrultusunda, sınıf mevcudu yüz yüze eğitim için gruplara ayrılarak azaltılacaktır ve çocuklarımızın okulda kalış süreleri kısaltılacaktır.
DERS SAATLERİ BELLİ OLDU
Okul öncesi eğitimde ilk hafta 1 gün 30'ar dakikalık 5 etkinlik saati uyum eğitimi verilecek.
Uyum haftasından sonraki 28 Eylül-2 Ekim tarihlerini kapsayan hafta ve devamında okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 2 gün olmak üzere günde 30'ar dakikalık 5 etkinlik saati eğitim yapılacak.
Okul öncesi eğitimde 21 Eylül'e kadar eğitime yüz yüze devam eden kurumlarda bu tarihten itibaren de aynı planlama doğrultusunda eğitim sürdürülecek. İlkokul 1'inci sınıf öğrencileri ise yüz yüze eğitimin ilk haftasında her biri 30'ar dakikalık 5 ders saati uyum eğitimi alacak.
Uyum haftasından sonraki 28 Eylül-2 Ekim tarihlerini kapsayan hafta ve devamında da haftada 2 gün her biri 30'ar dakikalık 5 ders saati yüz yüze eğitim yapılacak. Ders saatleri arasında 10'ar dakikalık dinlenme süresi verilecek. Okul yönetimlerince teneffüs saatlerinde öğrenciler arasındaki sosyal mesafenin korunması için nöbet görevi de dahil olmak üzere gerekli planlamalar gerçekleştirilecek.
DERSLER KAÇ SAAT OLACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitimin ilk haftasını henüz okul yaşamıyla yeni tanışacak okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerin uyumuna ayırdı.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında kişisel hijyen, maske ve sosyal mesafe kuralları öğrencilere temassız oyunlar ve eğlenceli etkinliklerle anlatılacak.
Uyum haftasından sonraki 28 Eylül-2 Ekim tarihlerini kapsayan hafta ve devamında ise Türkçe dersi haftada 2 gün 3'er ders saati olmak üzere 6 ders saati, matematik haftada 2 gün 1'er ders saati olmak üzere 2 ders saati, hayat bilgisi haftada 2 gün 1'er ders saati olmak üzere 2 ders saati yüz yüze eğitimle verilecek.
Söz konusu derslerin yüz yüze işlenemeyen ders saatleriyle ilkokul 1'inci sınıf programındaki diğer dersler ise EBA TV ve EBA portal canlı sınıf uygulamalarıyla uzaktan eğitim sistemleriyle uygulanacak.
Uzaktan eğitimle ilgili tüm bilgilere "uzaktanegitim.meb.gov.tr" ve "eba.gov.tr" adreslerinden ulaşılabilecek.