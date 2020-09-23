Kimse bilmiyor 73000 TL ceza yiyince öğreniyor! Aman buna dokunmayın yanarsınız!

Dünyada ve Türkiye'de nadir görülen Kum Zambağı, koruma altına alındı. Özellikle ticari amaçla sökülmesine rekor ceza kesilen bu doğal güzelliğin neslinin korunması için bazı çalışmalar yürütülüyor. Kum zambağı nedir? Nerelerde yetişir? Neden değerli? Cezası ne kadar?

Zambakların sökülmesi, ticaretinin yapılması ya da yurt dışına çıkartılmaya çalışılması halinde bitki başına 73 bin TL ceza uygulanacak. Nesli tükenme tehlikesi altındaki ve dünya doğal koruma birliği tarafından koruma altına alınan nerglisliler familyasına ait kum zambakları, beyaz renkleriyle sahilleri gelinlik gibi süslüyor.