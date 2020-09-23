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    • 23.09.2020 15:42
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    Gaziosmanpaşa’da tacirlerine darbe! Motokuryeyi takibe alan polis, şebekesini çökertti

    Son dakika haberine göre ’da motosikletle satışı yapan kişiyi takip eden ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı. Uyuşturucu tacirlerinin evine yapılan aramada 1 kilogram uyuşturucu hap, 216 paket satışa hazır madde, 4 adet fişek ve 2 adet siyah ile hassas teraziler ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

    Yunus Emre Kavak
    Sabah
    İstanbul’da zehir tacirlerine darbe!

    'da motosikletle satışı yapan kişiyi takip eden ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı. Uyuşturucu tacirlerinin evine yapılan aramada 1 kilogram uyuşturucu hap, 216 paket satışa hazır madde, 4 adet fişek ve 2 adet siyah ile hassas teraziler geçirildi.


    Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri mahallede motorla uyuşturucu satıcısı olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Gaziosmanpaşa emniyet müdürlüğü Narkotimleri ve Asayiş büro dedektifleri uyuşturucu satıcılığı yapan bir kişiyi takibe aldı.



    Mahkeme kararıyla evinde yapılan operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirirken şahsın sorgusunda uyuşturucuyu temin ettiği motosikletle uyuşturucu taşıyan kişiyi işaret etti. Soruşturmayı derinleştiren dedektifler motosikletle dağıtan şahsın peşine düştü.

    Yapılan operasyonla kısa bir süre sonra satışa hazır yle beraber motosikletli kişide göz altına alındı. Yapılan soruşturmada dedektifler asıl hedef olan uyuşturucu tacirine ulaşırken Mahkemece alınan kararla zehir tacirinin evine baskın düzenledi. Şahıs evinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı, bol miktarda satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi.



    Narkotim ve Asayiş büro dedektiflerin 3 kişiyi göz altına alırken, ağırlığı 1 kg olan şeffaf kapalı poşet içerisinde uyuşturucu madde, Toplam daralı ağırlığı 300 gr gelen 216 adet kilitli poşetler içerisinde satışa hazır hap ele geçirdi.


    Ayrıca 1 adet siyah renkli pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 4 adet fişek, 2 adet siyah renkli havalı tabanca, 1 adet Hassas Terazi, Çok sayıda uyuşturucu madde satışında kullanılan kilitli poşet, uyuşturucu ticaretinde kullanılan bir miktar para ele geçirildi.



    Yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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