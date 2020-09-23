

GÖZALTINA ALINDILAR

Polisin yürüttüğü soruşturma kapsamında aileyi gasp etmeye çalışan 20 yaşındaki Samet T., ile, yaşı küçük iki çocuk İrem Ö . ve Tuana Ö., gece saatlerine yakalandı. Şüphelilerin olay yerinden kaçmasına yardım eden aracın plakasının sahte olduğu belirlendi. Samet T., Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesilik ve dolandırıcılık büro amirliğinde gözaltında bulunurken, yaşı küçük çocuklar Çocuk Şube Müdürlüğü'nde bulunuyor. Üç şüphelinin, ifadesi ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

45 FARKLI SUÇTAN KAYDI VARMIŞ

Aracın Samet T. isimli şahsa ait olduğu tespit edilerek şahıs 22 Eylül tarihi saat 18.00 sıralarında Şişli ilçesinde bulunan ikamet adresinde yakalandı. Yapılan sorgulamasında 45 farklı suç kaydının olduğu anlaşıldı. Olaya karıştıkları tespit edilen İ.G.Ö. ve T.E.Ö. isimli yaşı küçük şahıslar da yakalanarak muhafaza altına alındı.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar hakkında tahkikat işlemleri devam ediyor.