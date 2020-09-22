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    • 22.09.2020 13:59
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    Son dakika: 'ta otomobil devrildi! 1 kişi feci şekilde can verdi

    ’ın İmranlı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

    DHA
    Korkunç kaza! Otomobil devrilince feci şekilde can verdi

    , öğle saatlerinde - Erzincan kara yolu İmranlı ilçesi Kanlıarmut mevkisinde meydana geldi. Mömin Karakütük (48) yönetimindeki 06 E 3099 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

    Kazanın ihbar edilmesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. araçta bulunan Emine Karakütük (71) olay yerinde hayatını kaybetti. Araç içinde sıkışan Karakütük'ün cenazesi, İmranlı ve Kurtarma Derneği (İMAYKUD) tarafından çıkarıldı.

    Yaralanan sürücü ile araçta bulunan Selvihan Karakütük (43) ambulansla İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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