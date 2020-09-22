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Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MKYK sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor.

Çelik'in açıklamalarından satırbaşları:

Dün son derece üzücü bir olayla karşılaştık. Keçiören Hastanesi'nde sağlık çalışanlarımıza yapılan saldırıyı kınıyoruz. Tüm dünyaya örnek olacak bir fedakârlık ve vatanseverlik içinde çalışan sağlık çalışanlarımıza göz bebeği gibi davranmamız gerekir. İnsanların acıları olabilir, üzüntüleri olabilir, ama unutmasınlar ki, sağlık çalışanlarımız o acıları dindirmek için çalışıyorlar.

Bu konuda AK Parti olarak yapılan saldırının adli sürecini takip edeceğiz.

Cumhurbaşkanımız kapsamlı bir konuşma yaptı MKYK'mızın başlangıcında. Teşkilatlarımızla ilgili bir değerlendirmesi oldu. İlçe kongrelerimiz devam ediyor. Kongrelerimizdeki coşku, katılım, tecrübe ile değişimi bir ara götürme kapasitesinden memnuniyetlerini ifade ettiler.

Bizim üye sayımız bizden sonra gelen partinin oy sayısıyla eşit, hatta daha fazla. Bu AK parti'nin kitle partisini gösteren bir şey. Ekim'den itibaren bazı illerde il kongrelerimizi gerçekleştireceğiz.

Yüzyüze eğitim kademeli olarak başladı. Ana okullar ve 1. sınıflar için yüzyüze eğitim sözkonusu. Öğrenci kardeşlerimize, öğretmenlerimize, velilerimize sağlıklı bir dönem diliyoruz. Eğitimle ilgili bir sürü tedbir alındı. Sağlık Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığımız çeşitli denetim mekanizmaları kurdular.

Gönül isterdi ki 18 milyon öğrencimiz bu şekilde yapabilsin. 17 milyon öğrencimiz evlerinde devam edecek. 3800 denetmen okullarda Kovid'le ilgili tedbirlere uyulup, uyulmadığını denetleyecekler. Ayrıca okulla irtibatlı olan her kişinin HES kayıtları bulunacak. Risk durumunda anında müdahale edilecek. Bu dinamik bir süreç, dört hafta sonra ne olur, kestirmek güç.

Bir vicdan haykırışı olan Diyarbakır annelerinin nöbeti üçüncü yılı dolduruyor. Diyarbakır annelerinin ellerinden öpüyoruz, her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Bu vicdan nöbeti ortaya çıkarken, Türkiye'deki en küçük olumsuzluğu manşet yapan uluslararası medya kuruluşlarının bu vicdan nöbetini görmemesinin altını çiziyoruz.

Bu vesileyle son derece yanlış bulduğumuz bir temas sözkonusu oldu. BM Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisi, terör örgütü PYD/PKK'nın kamuflajı olan SDG örgütünün yöneticileri ile video ile görüştü. Bunu şiddetle kınıyoruz. BM yetkililerini bu konuda uyarıyoruz. Tam da çocukları istismar eden, cinsel istismardan tutun da onları çocuk savaşçısı yapmaya kalkanlarla BM'nin görüşmesi bunu meşrulaştırmaktan başka bir anlama gelmez. Bu tutumu BM'nin terörle mücadele konusundaki ilkelerin açık ihlalidir.

Detaylar gelecek...