Neslican Tay’ın hayatı film olacak! Neslican Tay kimdir? Neslican Tay ne kanseriydi?

Neslican Tay kimdir? Neslican Tay ne kanseriydi? Geçen yıl Eylül ayında hayatını kaybeden ve kansere karşı verdiği mücadele ile tüm Türkiye'ye örnek olan Neslican Tay'ın hayatı film oluyor. Filmde ünlü oyuncu Neslihan Atagül'e başrol teklif edildiği belirtiliyor. Bu gelişmenin ardından Neslican Tay kimdir sorusu yeniden gündem oldu.

NESLİCAN TAY KİMDİR?

Neslican Tay, 1998 yılında Bursa'da doğdu. Rizeli bir anne ve Manisalı bir babanın kızı olan Neslican Tay ilköğretim ve lise eğitimini Rize'de tamamladı. Üniversite sınavına iki hafta kala kansere yakalandığını öğrendi, araya tedavi süreci girdiği için eğitimine ara vermek zorunda kaldı.