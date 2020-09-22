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    İlk Türk si Yavuz , vefatının 500. yılında hatimler ve dualarla anıldı

    Cihanşümul 'nin 9. Padişahı Yavuz (1. Selim), vefatının 500. yıl dönümünde okunan 500 hatmi şerif ile anıldı. Fatihteki Camii’nde düzenlenen mevlidi şerif programına katıldı. Osmanlı topraklarını 2,5 kat büyüten Sultan Selim, Avrupa'daki gayrimüslim topraklarından ziyade doğuya yönelmiş ve birliğini sağlamıştır.

    İHA
    AA
    İlk Türk Halifesi vefatının 500. yılı

    Osmanlı Devleti'ne en parlak dönemlerinden birini yaşatan Yavuz Sultan Selim Han, vefatının 500. yıl dönümünde gündüz kabri başında, akşamda Mevlidi Şerif programıyla anıldı. Yavuz Sultan Selim Cami'sinde gerçekleştirilen mevlide İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da katıldı.

    Akşam namazına müteakiben düzenlenen mevlidi şerife vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, cami içerisindeki düzen sosyal mesafe kuralına uygun olarak oluşturuldu. Yavuz Sultan Selim'in vefatının 500. yılında 500 Hatmi Şerif okunarak dualar edildi.

    Yatsı ezanına kadar süren anma programının duasını, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı yaptı.

    Sultan Selim, ilk Türk İslam halifesi ve Hâdim'ul-Harameyn'uş-Şerifeyn (Mekke ve Medine'nin Hizmetkârı) unvanına sahiptir.
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