Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un o paylaşımı;



Cumhurbaşkanımız sayın @RTErdogan, BM 75. Genel Kurulu'nda, uluslararası sistemin yetersizliği yüzünden bölgemizde ve dünyanın pek çok yerinde kangrene dönüşmüş tüm sorunlara hakkaniyetli ve adil bir çözüm için tarihî bir konuşma gerçekleştirdi. #HakikatinSesiErdogan