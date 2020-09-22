Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 22.09.2020 20:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.09.2020 20:19
    ABONE OL

    İletişim Başkanı : Hakkaniyetli ve adil çözüm için tarihi bir konuşma

    İletişim Başkanı , hesabı Twitter üzerinden " sayın , BM 75. ’nda, uluslararası sistemin yetersizliği yüzünden bölgemizde ve dünyanın pek çok yerinde kangrene dönüşmüş tüm sorunlara hakkaniyetli ve adil bir çözüm için tarihî bir konuşma gerçekleştirdi." açıklamasında bulundu.


    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , hesabı Twitter üzerinden Başkan 'ın BM 75. 'ndaki konuşmasına ilişkin bir paylaşımda bulundu.

    ADİL ÇÖZÜM İÇİN TARİHİ BİR KONUŞMA
    Altun paylaşımında, " sayın Recep Tayyip Erdoğan, BM 75. Genel Kurulu'nda, uluslararası sistemin yetersizliği yüzünden bölgemizde ve dünyanın pek çok yerinde kangrene dönüşmüş tüm sorunlara hakkaniyetli ve adil bir çözüm için tarihî bir konuşma gerçekleştirdi." ifadelerine yer verdi.



    "HAKİKATTEN YANA TARAF OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
    Türkiye, Suriye'den 'ya Balkanlardan Azerbaycan'a Yemen'den Keşmir'e kadar tüm coğrafyalarda barışın ve adaletin tesisi için inisiyatif almaktan çekinmeyeceğini belirten Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 21. yüzyılın yeniden inşasında, hakikatten yana taraf olmaya devam edeceğiz" dedi.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un o paylaşımı;



    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Hakkaniyetli ve adil çözüm için tarihi bir konuşma
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri