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    • 22.09.2020 08:28
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    Bisikletiyle otobüse binen kadınla tartışan şoför açığa alındı

    Son dakika haberine göre ’daki özel halk otobüsü şoförlerinden biri önceki gün, Kadıköy-Kurtköy hattında, katlanan bisikletiyle otobüsüne binen kadına ,“Ben alkollü yolcu taşımıyorum. Pis sarhoşlar” dedi. Sürücünün lisansının askıya alındığı açıklandı.

    Görüntüler tartışma yaratmıştı... Flaş gelişme

    Katlanır bisikletlin günün her saati, tüm araçlarında ücretsiz taşınabilmesine rağmen şoför bununla da yetinmeyip "Maymunluk yapıyorsun burada", "Bunun bir de inerkeni var" diye de hakaret ve tehdit etti. Kadın bisiklet sürücüsünü darp etmeye çalışan maskesiz şoförü, araya giren yolcular engelledi. Olay, bisiklet sürücüsü nun, saldırı anını cep telefonuna kaydedip, da paylaşmasıyla ortaya çıktı.



    İBB LİSANSI ASKIYA ALDI
    Hürriyet'te yer alan habere göre konuya ilişkin Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından açıklama yapıp, "Özel Halk Otobüsü sürücüsü ile bir kadın yolcumuz arasındaki üzücü ve asla kabul edilemez olayla ilgili tahkikat başlatılmış olup, sürücünün lisansı askıya alınmıştır" sözleriyle, şoförün açığa alındığını duyurdu.

    ÖHO SİSTEMİ DEĞİŞİYOR
    Geçtiğimiz hafta 'daki toplu taşıma sistemini kökünden değiştiren kararla, İstanbul'da özel halk otobüsü sistemi kaldırıldı. İBB'nin sübvanse ettiği özel halk otobüsleri ile otobüsleri, İETT çatısı altında birleşti. Yeni sistem, İstanbul Valiliği'nin onayından sonra uygulamaya geçecek. Tüm otobüsler tek elden yönetilecek.

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