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    • 22.09.2020 17:09
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    kimdir? ?

    kimdir, kaç yaşında, nereli? ? Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı na alındı. Gözaltı haberinin ardından sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Altı ay süren teknik ve fiziki takibin ardından yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah 60 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında Ali Altınbaş’ın gözaltına alındığı öğrenildi.

    takvim.com.tr
    Ali Altınbaş kimdir? Ali Altınbaş neden gözaltına alındı?

    Ali Altınbaş neden gözaltına alındı? Ali Altınbaş kimdir, kaç yaşında nereli? Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Altınbaş'ın gözaltına alındığı öğrenildi. Bu gelişmenin ardından Ali Altınbaş kimdir sorusuna yanıt aranıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan operasyonun ardından Ali Altınbaş gözaltına alındı.

    ALİ ALTINBAŞ KİMDİR?

    Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Altınbaş, aynı zamanda Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı ve Üyesidir.

    ALİ ALTINBAŞ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Suç Örgütü Kurmak, Yönetmek ve Üye Olmak, Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarına yönelik 6 ay boyunca yapılan çalışmalar kapsamında; gerçekte var olmayan ve faal halde bulunmayan gemi, yat ve benzeri deniz araçlarına usulsüz yöntemlerle akaryakıt alan ve bu akaryakıt üzerinden haksız kazanç elde ederek, 21 milyon vergi kaçırıldığını tespit etti. Konu ile ilgili 60 şüpheli tespit edilerek 12 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

    Yapılan operasyon kapsamında 35 kişi gözaltına alındığı, kalan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdüğü öğrenildi.

    Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Altınbaş ve Sofu Altınbaş da operasyon kapsamında gözaltına alındı. Gözaltına alınan Altınbaşların, emniyetteki işlemleri sürüyor. Sofu Altınbaş'ın, sağlık problemleri nedeni ile serbest bırakılması bekleniyor.
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