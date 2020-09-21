Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 21.09.2020 10:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.09.2020 10:40
    ABONE OL

    Son dakika: duyurdu! bölgesinde 2 'lı terörist etkisiz hale getirildi

    , " kuzeyindeki bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 'lı terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

    DHA
    MSB duyurdu! 2 terörist etkisiz

    (), 'ın kuzeyindeki bölgesinde, eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: MSB duyurdu! Avaşin bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri