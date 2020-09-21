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    Son dakika: Üyesi , koronavirüse yakalandı

    Son dakika haberleri... Üyesi Prof. Dr. 'ın koronavirüse yakalandığını bildirildi. 'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tedavisi devam eden hocamıza acil şifalar diliyor, en kısa sürede tekrar sağlıkla aramızda görmeyi umut ediyoruz" denildi.

    DHA
    Bilim Kurulu Üyesi koronavirüse yakalandı

    Türkiye Derneği (), Koronavirüs Üyesi, Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. 'ın koronavirüse yakalandığını duyurdu.

    TATD'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Gazi Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi ve Türkiye Acil Tıp Derneği Yönetim kurulu üyeliği yapmış değerli Prof. Dr. Ahmet Demircan hocamızın Covid-19 hastalığına yakalandığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Tedavisi devam eden hocamıza acil şifalar diliyor, en kısa sürede tekrar sağlıkla aramızda görmeyi umut ediyoruz" denildi.

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