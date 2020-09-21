İstanbul Beykoz'da uzun yıllardır harabe olarak bekleyen kulüp binası, millet kıraathanesi ve kütüphaneye dönüştürülüyor. Boğaz'ın kıyısında uzun yıllar önce kulüp binası olarak hizmet verirken yıkılan bina, 15 yıldan beri yıkık halde bekliyordu. Millet Kıraathanesi'nin açılmasıyla hem gençler ücretsiz ikramların yanı sıra yaklaşık 20 bin kitabın yer aldığı kütüphanede ders çalışma ve kültür faaliyeti yapılabilecek hem de yetişkin ve çocuklara yönelik kültür sanat ve eğitim kursları için nitelikli yeni bir adres kazandırılmış olacak.





YIKIK HALDEYDİ 20 BİN KİTAPLI MERKEZ OLACAK

Beykoz'da yıllardan beri yılan hikâyesine dönen sahildeki kulüp binası artık kütüphane olarak hizmet verecek. Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, binanın kütüphane olarak hizmet vereceğini duyurdu. Millet Kıraathanesi'nin açılmasıyla hem gençler ücretsiz ikramların yanı sıra yaklaşık 20 bin kitabın yer aldığı kütüphanede ders çalışma ve kültür faaliyeti yapılabilecek hem de yetişkin ve çocuklara yönelik kültür sanat ve eğitim kursları için nitelikli yeni bir adres kazandırılmış olacak.





Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün yetkisinde bulunan Beykoz sahilindeki bina, önceki dönem Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek'in girişimleriyle belediyeye kazandırıldı. Beykoz Tasarım Atölyesi adıyla faaliyet göstermesi planlanan binada ilçedeki gençleri meslek sahibi yapılması hedefleniyordu. Yıllardır bir türlü inşaatı tamamlanamayan atıl bina, Murat Aydın tarafından kütüphane yapılmak üzere adım atıldı. Beykoz'da yıllardan beri yıkılmış vaziyette bekleyen binanın olduğu yer artık boğaz manzaralı millet kıraathanesi olarak halkın hizmetine açılacak. Millet Kıraathanesi'nin açılmasıyla hem gençler yaklaşık 20 bin kitabın yer aldığı kütüphanede ders çalışma ve kültür faaliyeti yapılabilecek, hem de yetişkin ve çocuklara yönelik kültür sanat ve eğitim kursları için nitelikli yeni bir adres kazandırılmış olacak. Haftanın yedi günü 24 saat açık olacak millet kıraathanesinde, çay, kahve, kek, çorba vs. aperatif yiyecekler gençlere ücretsiz olacak.





Beykoz'da halkın kullanımına sunulacak millet kıraathanesine CHP karşı çıktı. CHP İBB ve Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Cemal Sataloğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama herkesi şaşırttı. Eski kulüp binasının ücretsiz ikramların olacağı kütüphane olarak hizmete açılmasını eleştiren Sataloğlu, "Bizler elimizden geleni yapacağız ve o binayı Beykozspor kulübümüze kazandıracağız" sözleriyle gözdağı verdi.