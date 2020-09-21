Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 21.09.2020 07:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.09.2020 07:52
    ABONE OL

    ’da evlat nöbeti tutan baba Abdullah Demir: , ve FETÖ ile birleşip canımızı aldı

    ’da evlat nöbeti tutan baba Abdullah Demir: Benim eylemim 2015’te dağlarda oğlumu arayarak başladı. 1 yıl peşlerini bırakmadım, beni vurdular. Bunlarda merhamet yok. , ve FETÖ ile birleşerek canımızı aldı. İşte Sabah'tan Hüseyin Kaçar'ın özel haberinin detayları...

    Sabah
    HDP, PKK ve FETÖ ile birleşip canımızı aldı
    'da oğlu tarafından kaçırılan anne Hacire Akar'ın çağrısı üzerine 3 Eylül 2019'da annelerin Diyarbakır İl binası önünde başlattığı evlat nöbeti, 384'üncü gününe girdi. 150 ailenin sürdürdüğü evlat nöbetindeki ailelerden Abdullah Demir, 5 yıl önce fırında çalışan oğlu Fatih Demir'i kurtarmak için yıllarca peşinde koştuğunu söyledi. "Benim eylemim 2015'ten beri dağlarda gezerek başladı" diyen baba Demir, "Tam tamına 1 yıl dağda geçirdim, peşlerini bırakmadığım için bana silah sıktılar. Biz senin evladını vermiyoruz dedi. Kurban Bayramı'nda bile millet camiye giderken ben dağlarda evladımı arıyordum o gün bana silah sıktılar, ben onların peşini bırakmadım. Bunlarda vicdan, merhamet yok gençleri ve kızları dağa HDP mahkum etti. Bunlar PKK ve FETÖ ile birleşerek canımızı aldılar. Dünyaya sesleniyorum bu insanlığa yakışmaz, insanlıktan da nasibini almamışlar. Allah'ın izni devletin gücüyle ben çocuğumu alacağım onlardan" dedi.






    OĞLUMU BU BİNADAN KAÇIRDILAR
    Dağa kaçırılan oğlu Hamza için oturma eylemine sürdüren anne Zümrüt Salim ise, çocuğu kaçırılan aileleri evlat nöbetine davet ederek, "Allah'ın izniyle, devletin gücüyle oğlumu alacağım. HDP, oğlumu Kuran kursunda kaçırıp bu binaya getirdi. Bir ay bu binada tutup eğitim vermişler, sonra dağa gönderip PKK'ya teslim etmişler. Bütün annelere de sesleniyorum, gelip birlik olsunlar, çocuklarını istesinler" dedi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan baba Abdullah Demir: HDP, PKK ve FETÖ ile birleşip canımızı aldı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri