Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu üst düzey toplantıları bugün Genel Kurul sekreterliğine seçilen ilk Türk diplomat olan Volkan Bozkır'ın konuşmasıyla başladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle video konferans yoluyla gerçekleştirilen toplantıya rekor sayıda ülke liderinin katılması bekleniyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, BM 75. Genel Kurulu üst düzey toplantılarında gönderdiği video mesaj ile katıldı.

BM Güvenlik Konseyi'nde reform çağrısında bulunan Aliyev mesajında, "Azerbaycan bağımsızlığını kazandıktan sonra 2 Mart 1992'de Birleşmiş Milletler'e üye oldu. Bağımsızlık en yüksek değerdir ve Azerbaycan halkının her zaman özgür ve bağımsız bir devlette yaşama ümidinin ve arzusunun bir tezahürüdür. Yaklaşık 30 yıllık bağımsızlık döneminde Azerbaycan çeşitli alanlarda büyük ilerleme kaydetmiştir. Tüm üye devletler, BM'ye katılarak, herhangi bir ülkenin siyasi bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne karşı güç kullanmaktan veya güç kullanmaktan kaçınmayı taahhüt etmişlerdir. Ancak Ermenistan, yükümlülüklerini büyük ölçüde ihlal etti ve Azerbaycan'a karşı askeri güç kullandı. Ermenistan, Dağlık Karabağ bölgesini ve Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ çevresindeki yedi bölgeyi işgal etti. 1993 yılında kabul edilen dört BM Güvenlik Konseyi kararı, Ermeni silahlı kuvvetlerinin işgal altındaki Azerbaycan topraklarından tamamen, derhal ve koşulsuz geri çekilmesini talep ediyor. Ne yazık ki Ermenistan bu kararları hala görmezden geliyor. Ermenistan, işgal ettiği topraklarda Azerbaycan halkına karşı etnik temizlik yaptı. Bir milyondan fazla Azerbaycanlı mülteci ve ülke içinde yerinden edilmiş kişi oldu. Ermenistan, Hocalı soykırımı yaptı. Bir düzineden fazla ülke Hocalı soykırımını tanıdı. Ermenistan, işgal altındaki topraklarda uluslararası hukuku büyük ölçüde ihlal ederek yasadışı yerleşim politikası izliyor. Ermenistan, işgal ettiği topraklarda Azerbaycan halkına ait tarihi ve dini eserleri tahrip etti" ifadelerini kullandı.

ERMENİSTAN SİVİL HALKI HEDEF ALIYOR

Ermenistan'ın kasıtlı olarak temas hattı ve Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki sivil halkı hedef aldığını belirten Aliyev, "Ermenistan, son provokasyon eylemini Ermenistan-Azerbaycan sınırında Temmuz ayında gerçekleştirdi. Azerbaycan'ın Tovuz bölgesinde top atışları sonucunda askerlerimiz ve bir sivil öldürüldü, sivil altyapı ağır hasar gördü. Ermeni sabotaj grubu temas hattını aşmaya çalıştı. 23 Ağustos 2020'de grubun lideri Azerbaycan ordusu tarafından tutuklandı. Grubun Azerbaycanlı askerlere ve sivillere karşı terör eylemleri planladığını kabul etti. Ermenistan Başbakanı, AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının arabuluculuk yaptığı görüşmelerin formatını ve özünü kasıtlı olarak ihlal ediyor. 'Karabağ Ermenistan'dır' sözü müzakere sürecine ciddi bir darbe. Müzakere sürecinde asılsız koşullar ortaya koyuyor. Azerbaycan tarafından kabul edilemez olan 'yedi şart' tarafımızdan reddedildi. Barışı sağlamak için tek şartımız var. Azerbaycan'ın işgal altındaki tüm topraklarından Ermeni silahlı kuvvetleri geri çekilmelidir. Bütün dünya Dağlık Karabağ'ı Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası olarak kabul ediyor. Ermenistan Başbakanı, Azerbaycan'a karşı askeri operasyonlara katılmak zorunda kalacak on binlerce sivilden oluşan silahlı sivil gönüllü gruplarının kurulduğunu duyurdu. Bu, Ermeni liderliğinin yeni saldırgan niyetini açıkça göstermektedir. Ermenistan Savunma Bakanı Azerbaycan'ı 'yeni topraklar için yeni savaş' açıklamalarıyla tehdit ediyor. Agresif söylem ve provokasyonlar, Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı yeni bir saldırıya hazırlandığını gösteriyor. BM'yi ve uluslararası toplumu Ermenistan'ın daha fazla askeri saldırganlığından kaçınmaya çağırıyoruz. Provokasyonların ve gerilimlerin tırmanmasının sorumluluğu Ermenistan'ın liderliğine aittir" dedi.