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    • 20.09.2020 11:18
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    Son dakika: 'dan Yunan gazetesinin provokasyonuna sert tepki!

    Milli Savunma Bakanı bir Yunan gazetesinde Başkan hakkında atılan ahlaksız manşet hakkında açıklama geldi. "Habercilikle alakası olmayan bir Yunan gazetesinde Sn. hedef alan ve aklı başında Yunan halkı dahil sağduyu sahibi hiç kimsenin asla kabul etmediği son derece seviyesiz ifadeyi şiddetle kınıyoruz." sözleriyle tepki gösterdi.

    Bakan Akar'dan provokasyona sert tepki!

    : Habercilikle alakası olmayan bir Yunan gazetesinde Sn. hedef alan ve aklı başında Yunan halkı dahil sağduyu sahibi hiç kimsenin asla kabul etmediği son derece seviyesiz ifadeyi şiddetle kınıyoruz.

    Bu utanç vesikası Yunan basın tarihinde kara bir leke olarak kalacaktır. İki ülke arasındaki ilişkileri sabote etmeyi amaçlayan ve kamu vicdanında zaten mahkum olan bu ahlaksızlar hakkında Yunan makamlarınca da gerekli idari ve adli işlemlerin derhal yapılmasını bekliyoruz.

    Ayrıntılar geliyor...

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    Haberler Güncel Son dakika: Bakan Akar'dan Yunan gazetesinin provokasyonuna sert tepki!
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