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    • 20.09.2020 22:08
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    'de yaşanan 3 tekvandocu öldü

    Türkiye Tekvando Federasyonu, 'de meydana gelen yaşamını yitiren 3 tekvandocu için başsağlığı mesajı yayımladı.

    3 tekvandocumuz öldü

    Niğde-Çiftlik kara yolu Güresen Tepe mevkisinde gerçekleşen kazada 3 tekvandocu hayatını kaybetti, 2 tekvandocu da yaralandı.

    Kazada, araçtaki Niğde Çiftlikspor Kulübü sporcuları Emir Yalçın, Atakan Kurt ve Muhammet Emin Koç, olay yerinde vefat etti.

    Yaralılar Kenan Adıyaman ve Mükerrem Tekin, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden 3 genç, otopsinin ardından Çiftlik ilçesindeki şehir mezarlığında toprağa verildi.

    Federasyondan yayımlanan mesajda, hayatını kaybeden sporculara Allah'tan rahmet, aileleri, yakınları ve sevenlerine başsağlığı, yaralı sporculara ise acil şifalar dilendi.
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