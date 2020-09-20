Munzur Çayı'nda kayıp bir kardeş bulundu

Elazığ'da doğal gaz işiyle uğraşan Bozkurt ve Mehmet Aydemir kardeşler, iş için bir süre önce Tunceli'ye geldi. İki kardeş, geçen hafta pazar günü 23 P 1387 plakalı otomobilleriyle piknik yapmak ve sarımsak toplamak için Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki Venk köyü yakınlarına gitti. Bulundukları yeri yakınlarına da bildiren kardeşler, otomobillerini, cama acil durumlarda aranması için telefon numarası içeren bir not bırakarak yol kenarına park etti. Bozkurt kardeşlerden geç saatlere kadar haber alınamayınca, yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, park halindeki otomobili buldu ancak kardeşlere ulaşamadı. Kayıp kardeşleri bulmak için jandarma, AFAD, emniyet ve jandarma su altı ekipleri ile yerel dağcı ekipleri ve civar köylerdeki vatandaşlarla arama çalışması başlatıldı.

SUYUN 1,5 METRE DERİNLİĞİNDE BULUNDU