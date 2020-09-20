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    • 20.09.2020 12:49
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    Japon piyanist sahte pasaportla kızını kaçırmak istedi

    Evlendiği elektronik mühendisi ile boşanma sürecinde olan Japon piyanist , kızını kaçırmak için kızlık soy ismini kullanarak yeniden pasaport düzenletti. Bu pasaportla adli kontrol kararını ihlal eden Hiroko Nagai Çalık, eski eşi tarafından ihbar edildi. Japon gelin hakkında soruşturma başlatıldı.

    Dilek Yaman
    Sabah
    Japon piyanist sahte pasaportla kızını kaçırmak istedi

    Elektronik mühendisi 33 yaşındaki ile Japon piyanist Hiroko Nagai, 2017 yılında evlendi. Kısa süre sonra Asya Sakura Çalık dünyaya geldi. eşi ile anlaşamayınca 11 Mayıs 2018'de boşanma davası açtı. Küçük kızın velayeti henüz ikisine de verilmedi ancak mahkeme sonuçlanana kadar annesiyle yaşayarak her ayın 1. ve 3'üncü Cumartesi günlerinde babasıyla kişisel ilişki kurulmasına karar verildi.

    KIZINI YURT DIŞINA KAÇIRDI
    Çalık iddiaya göre kızına kötü muamelede bulunan eski eşini savcılığa ihbar etti. Aile hükümlüğünü ihlal ederek Çalık'a şantajda bulunduğu iddia edilen Japon gelin hakkında çıkış yasağı verildi. İddiaya göre Hiroko Nagai, eşinden habersiz şekilde yurt dışına çıktı. Eşinin hakkında yasak bulunmasına rağmen yurt dışına çıkmasının imkânsız olduğunu belirten Çalık, savcılığa başvurdu.

    SAHTE PASAPORT DÜZENLEDİ İDDİASI
    'ya kızıyla giden, 30 Nisan 2018'de 'ye dönüşünde de 'Kızını kaçırdığı iddiasıyla' 'da gözaltına alınan Hiroko Nagai Çalık'ın iddiaya göre kızlık soyadını kullanarak kendisine sahte bir pasaport temin ettiği ve bu pasaportla yurt dışına çıktığını ileri sürüldü. Eşi tarafından şikayet edilen Japon gelin hakkında 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan soruşturma başlatıldı.

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