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    • 19.09.2020 11:41
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    Son dakika: Başkan Erdoğan, lerin ' ı'nı kutladı

    Son dakika haberine göre Başkan , ı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Erdoğan,"lik inancının en önemli dini bayramlarından biri olan Roş Aşana münasebetiyle başta vatandaşlarımız olmak üzere tüm Musevilere esenlikler diliyorum" ifadelerini kullandı.

    DHA
    Başkan Erdoğan'dan anlamlı mesaj
    Başkan Erdoğan'ın mesajında," İbrani takvimine göre yılbaşını simgeleyen Roş Aşana münasebetiyle Musevi vatandaşlarımıza en içten duygularımla tebriklerimi iletiyorum. Sevgi ve hoşgörü medeniyetinin sembolü olan bu topraklarda toplumsal, kültürel, siyasi ve beşeri çeşitlilik, yüzyıllardır birlik ve beraberliğimizi güçlendiren en önemli zenginliğimizi teşkil etmiştir. Farklı inançlara mensup vatandaşlarımızın kendi kültür ve geleneklerini özgürce yaşattıkları özel günler, toplumsal yaşamımıza renk katmakta, kadim dostluk ve beraberliğimizin daha da pekişmesine vesile olmaktadır. Bu düşüncelerle, Musevilik inancının en önemli dini bayramlarından biri olan Roş Aşana münasebetiyle başta vatandaşlarımız olmak üzere tüm Musevilere esenlikler diliyorum." ifadeleri yer aldı.
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