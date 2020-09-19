Mesut Yılmaz öldü mü? Sorusu sosyal medyada trend olmuş durumda. Eski başbakan ve eski Anavatan Partisi Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu sosyal medyada çok konuşulanlar arasında yer aldı. Bu kapsamda vatandaşlar "Mesut Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorusuyla ilgili araştırma yapıyor. Mesut Yılmaz'ın öldüğüne dair ortaya atılan iddialar olmasına rağmen henüz bir açıklama yapılmadı. Peki, Mesut Yılmaz sağlık durumu nasıl? Anavatan Partisi Genel Başkanı. 1991 ve 1999 yılları arasında toplam yaklaşık 2 yıl boyunca 3 kez başbakanlık ve çeşitli bakanlıklar yapmıştır. 1991-2002 yılları arasında ise Anavatan Partisi genel başkanlığı görevini üstlenmiştir. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de