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    • 19.09.2020 11:30
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    Boğazı'nda hareketlilik! Son anda durduruldu

    Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen Gotland Sofia isimli tanker, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün müdahalesi sonucu Kumköy demir sahasına emniyetle demirletildi.

    İstanbul Boğazı'nda hareketlilik! Son anda durduruldu

    Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Kandilli önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen "Gotland Sofia" isimli tankerin Kumköy'e emniyetle demirletildiğini bildirdi.

    Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, 183 metre boya sahip "Gotland Sofia" isimli tankerin Boğazı geçişi sırasında Kandilli önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklendiği belirtildi.

    Açıklamada, tankerin "Kurtarma 5" ve 11 römorkörün müdahalesiyle Kumköy demir sahasına emniyetle demirletildiği kaydedildi.

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