Yoğun bakın!

İstanbul'da yaşayan Oğuz Peker (73), 23 Mart'ta hastalandı. Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye yatırıldı. Durumu günden güne daha da ağırlaştı. Makineye bağlandı. Bu sürede virüs tüm organlarında tahribata yol açtı. 125 gün yoğun bakımda ölümle savaştı. Kendisine immün plazma tedavisi uygulandı. Peker, 125 gün sonra uyandı. Gözlerini bambaşka bir dünyaya açtı.

Neden herkes maskeli" diye sorup trafik kazası geçirdiğini sandı. Normal odaya alınan Peker, dün alkışlarla hastaneden uğurlandı. Yaklaşık 5,5 ay sonra taburcu olan Oğuz Peker sağlık ordusuna teşekkür edip vatandaşları uyardı: Lütfen salgını dikkate alalım. Maske takalım. Bu işin şakası yok.