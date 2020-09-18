"Pandemi sürecinden sonra ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çektiklerini biliyoruz. Türkiye'ye ait Besmi adasına Meis'in uzaklığı 0,5 mil. Yani neredeyse gözümüzün önünde. Bu yakınlıktan kaynaklanan insanlar arası diyalog da gelişmiştir. Meisliler hayatlarını idame ettirme, ihtiyaçlarını giderme noktasında Kaş'a gelmek istediklerini burada yıllardır ilişki kurdukları Kaş halkına da sosyal medya aracılığı ile bildiriyorlar. Meis halkı ilçemize her yönüyle muhtaçtır. Bunu bizzat kendileri dile getiriyorlar. Biz onların ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında elbette destek veririz. Bu devletimizin bize yüklediği temel misyondur."

"AÇIK HAVA CEZAEVİ GİBİ DİYE DERT YANIYORLAR"

Pandemi sürecinin en fazla Meis sakinlerine zarar verdiğine dikkati çeken Yazıcı, "Meisliler bu sürecin en büyük mağdurlarıdır. Yunanistan'ın çeşitli yerlerinden erzak sevkiyatı yapılıyor ancak bu da zaman zaman sıkıntıya uğruyor. Bunu kendileri söylüyor. Ada şu an Meisliler için adeta açık bir cezaevi gibi. Bu şekilde Kaş'taki dostlarına dert yanıyorlar. Pandemi sürecinin bir an önce bitmesini bekliyorlar." ifadelerini kullandı.

"BİR AN ÖNCE KAŞ'A GELMEK İSTİYORLAR"

Manav Hüseyin Uçar ise Meislilerin pandemi öncesi her gün ilçeye geldiklerini ve aralarında herhangi bir sorun yaşanmadığını belirtti.

Uçar, "Sosyal medyadan sürekli görüşüyoruz. Yazın neredeyse her gün gelip taze sebze ve meyve alıyorlardı. Aramızda en ufak bir sıkıntı yok. Onlar bizi, biz de onları seviyoruz." dedi.

Meisliler ile yıllardır iyi bir ilişki içerisinde olduklarını anlatan berber Bayram Aydoğdu da "Meis'te yaşayan arkadaşlarımla görüntülü konuşuyorum. Bir an önce Kaş'a gelmek istiyorlar. Orada yaşamın kısıtlı olduğunu belirtiyorlar." diye konuştu.