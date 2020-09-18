Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir, Manisa, Muğla, Denizli, Uşak, Aydın İl sağlık müdürleri, Saha koordinatörleri, Kamu Hastaneleri Başkanları, Halk Sağlığı Başkanları ve Hastane Başhekimleriyle gerçekleştirdiği değerlendirme toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.



"TÜRKİYE BAŞARILI BİR SINAV VERİYOR"

"Koronavirüs salgını ülkemizin sağlık altyapısının sınandığı bir dönem. Türkiye bu süreçte özelikle son 18 yılda oluşturduğu güçlü sağlık altyapısı ve insan gücüne yaptığı yatırımlarla kazandığı tecrübe ve özverili sağlık çalışanlarıyla başarılı bir sınav veriyor"



VAKA ARTIŞ SAYISINI AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Koca: "Son ay İzmir'de vaka sayımızda artış yüzde 42, son hafta ise artış yüzde 10 oranında gerçekleşti. Aydın'da son bir haftada bir ay öncesine göre yüzde 5 düşüş görüyoruz. Manisa'da son bir ayda yüzde 30 vaka artışı, son 1 haftada stabil görülüyor. Muğla'da son 1 ayda vaka sayısı stabil seyrediyor. Denizli'de son aya göre yüzde 60 oranında artış görüyoruz. Uşak'ta ise son hafta yüzde 40 vaka artışı görülüyor"



Türkiye genelinde şu an erişkin yatak doluluk oranımız yüzde 48,5, yani yüzde 50'nin altında. Erişkin yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 66, solunum cihazı doluluk oranımız ise yüzde 33. Yani genel anlamda bir sorun olmadığını söyleyebiliriz.

İZMİR'E ŞEHİR HASTANESİ MÜJDESİ

Yakında İzmir şehir hastanesine kavuşacak. Bayraklı Şehir Hastanesi Ege'nin sağlık hizmetlerine önemli bir katkı sağlayacak. Bu yatırımımızı 2021'de tamamlayacağız.

Selçuk Devlet Hastanemizin inşaatına devam ediyoruz. Kemal Paşa Devlet hastanemizin ek binasının inşaatı tamamlandı.

Uşak Devlet Hastanemizin 200 yataklı ek binasını hizmete aldık.





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'de yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66



Son ay İzmir'de vaka sayılarında yüzde 42 artış gerçekleşti. Aydın'da bir hafta öncesine göre yüzde 5 düşüş görüyoruz.

Denizli'de son aya göre yüzde 60 oranında artış görüyoruz. Denizli'ye 20 yoğun bakım yatak ilavesi yapıldı.

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