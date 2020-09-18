Rüyada düğün görmenin manası nedir? Rüyada düğün görmek ne anlama gelir?

RÜYADA DÜĞÜN GÖRMEK NEDİR?

Rüyada düğün görmek, kişi kendi düğün yemeği veriyorsa bunun anlamı güzeldir. Kişi için güzel ve iyi bir başlangıçların olacağı anlamındadır. Kişi kendi yaşantısına yön verecek yeni kararlar alabilir. Bu kararlara en çok desteği ailesi verecek ve kişinin hayatında iyi anlamda değişiklikler olacağına işaret eder. Genel itibarıyla olumlu bir şekilde bu rüya, kimi alimler tarafından mutluluğun sembolü olarak nitelendirilir. Rüya sahibi, yakın zaman içerisinde neşesini artıracak olaylar ile karşılaşacak, eğer bekarsa kısmeti açılacaktır. Eğer kişi evli ise bu rüya, yakın zamanda bir çocuk haberi alınacağına işaret eder.

RÜYADA DÜĞÜNE GİTMEK

Rüyada düğüne gitmek, sonunda gün yüzü görmeye, mutlu olmaya ve sevinmeye, mutlu edecek haberlerin geleceğine, sıkıntılardan kurtulacağına, rahatlık ve ferahlığın geleceğine delalet eder. Ayrıca kişinin hayallerinin gerçekleşeceğine, geçim sıkıntısı çekmeyip rahat bir hayat süreceğine işarettir. Özel hayatında aşk için güzel gelişmeler olacağına da işaret eder.

RÜYADA DÜĞÜNDE OYNAMAK

Rüyada düğünde oynamak, bunun yorumu hayırla yorumlanır. Rüya sahibine öyle bir haber gelecek ki rüya sahibinin içi kıpır kıpır olacak, sevinçten etekleri zil çalacak, sevinç gözyaşları dökecek, kalbi hızlı hızlı atacak diye rivayet edilmektedir. Eğer rüyada kendi düğününüzde oynarsanız bu hayra yorulmaz, bir şerre işaret edilir. Kötü bir olaydan dolayı gözyaşı dökeceği söylenir.