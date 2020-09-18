Düğün hayali kuran, evlenecek olan, çok fazla düğüne katılım yapan vs. ya da hiç sebep olmaksızın rüyada düğün görülebilir. Yalnız ya da kalabalık olmak, kendi ya da başkasının düğünü olması gibi sebeplerden dolayı rüyanın anlamı da değişmektedir. Rüyada düğün görmenin manası nedir? Rüyada düğün görmek ne anlama gelir? Soruları ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.
RÜYADA DÜĞÜN GÖRMEK NEDİR?
Rüyada düğün görmek, kişi kendi düğün yemeği veriyorsa bunun anlamı güzeldir. Kişi için güzel ve iyi bir başlangıçların olacağı anlamındadır. Kişi kendi yaşantısına yön verecek yeni kararlar alabilir. Bu kararlara en çok desteği ailesi verecek ve kişinin hayatında iyi anlamda değişiklikler olacağına işaret eder. Genel itibarıyla olumlu bir şekilde bu rüya, kimi alimler tarafından mutluluğun sembolü olarak nitelendirilir. Rüya sahibi, yakın zaman içerisinde neşesini artıracak olaylar ile karşılaşacak, eğer bekarsa kısmeti açılacaktır. Eğer kişi evli ise bu rüya, yakın zamanda bir çocuk haberi alınacağına işaret eder.
RÜYADA DÜĞÜNE GİTMEK
Rüyada düğüne gitmek, sonunda gün yüzü görmeye, mutlu olmaya ve sevinmeye, mutlu edecek haberlerin geleceğine, sıkıntılardan kurtulacağına, rahatlık ve ferahlığın geleceğine delalet eder. Ayrıca kişinin hayallerinin gerçekleşeceğine, geçim sıkıntısı çekmeyip rahat bir hayat süreceğine işarettir. Özel hayatında aşk için güzel gelişmeler olacağına da işaret eder.
RÜYADA DÜĞÜNDE OYNAMAK
Rüyada düğünde oynamak, bunun yorumu hayırla yorumlanır. Rüya sahibine öyle bir haber gelecek ki rüya sahibinin içi kıpır kıpır olacak, sevinçten etekleri zil çalacak, sevinç gözyaşları dökecek, kalbi hızlı hızlı atacak diye rivayet edilmektedir. Eğer rüyada kendi düğününüzde oynarsanız bu hayra yorulmaz, bir şerre işaret edilir. Kötü bir olaydan dolayı gözyaşı dökeceği söylenir.
RÜYADA KENDİ DÜĞÜNÜNÜ GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?
Rüyada kendi düğününü görmek uzak bir dost ya da akrabadan olumsuz bir haber gelmesine işaret eder. Bu rüya, rüya sahibinin boş işlerle uğraştığına ve zamanını faydası olmayan şetlerle geçirdiğine işaret eder. Bazı alimler bu rüyayı musibet olarak tabir eder. Rüyada kendi düğününü görmek rüyasında yeme içme ve eğlence yoksa bu durumda rüya bereket anlamına gelir.
RÜYADA MÜZİKSİZ DÜĞÜN GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?
Rüyada müziksiz düğün görmek güzel şekilde tabir edilir. Rüyada düğün görmüş ve düğünde eğlence, müzik yoksa bu durum hanenize bereket geleceği şeklinde tabir edilir. Bu rüya haneye girecek paranın çok olacağı gibi eldeki nimetlerin de kolay kolay elden çıkmayacağı anlamına gelir. Rüyanızda gördüğünüz düğün müzikli eğlenceliyse yakın zamanda imtihandan geçecek ve sabrederseniz bu sınavı başarıyla geçeceksiniz demektir.
RÜYADA DÜĞÜN EVİ GÖRMEK
Bunun anlamı sevgi ve neşe dolu kalabalıklar olacağına, evinize gelecek ve kişiyi mutlu edecek dostluklara işaret edilir. Bu kalabalıklar akraba ya da yakın çevrenizden birileri olabilir. Rüyada düğün görmek bununla da sınırlı kalmayıp kısmetin açılmasını müjdeler. Bekâr olanlar için evliliğe işarettir. Tek düzenden kurtularak hayatında farklılıklar yaşanmasına ve her acısan iyi hissedeceği fırsatlar olacağına delalet eder. Bir başka rivayette ise düğün evi görenin evine yokluk girmek, bolluk ve bereket gelir. İş arayanlara iş, gelecek için planları olanların fırsatlar ayağına geleceğine işaret eder.
RÜYADA DÜĞÜN TAZELEMEK
Rüyada evli çiftin tekrar düğün tazelemesi mutlu kimse olacağına, şansının yüzüne güleceğine, hayallerine kavuşacağına delalet eder. Bazı tabircilere göre rüyada düğün tazelemek, rüya sahibinin mutluluk verici haberler alması, güzel olaylar yaşaması, girilen işlerin hayırlı rızklar getireceğine tabir olunur.
RÜYADA DÜĞÜNE HAZIRLANMAK
Bunun anlamı da gerçek hayatta olduğu gibi mutluluk ve heyecandır. Kişi hayırlara vesile olacak işlere atılacağına, gülümseme ve mutluluk eksik olmayacağına, mutlu birlikteliklere delalet eder. Bekârlar için nikâh masasına oturmaya, evli olanlar için uzun ömür mutlu bir geleceğin olacağına, çocuğu olanlar içinde çocuklarından hayır göreceği anlamına gelir.
Rüyada düğün hazırlığı görmek, rüya sahibi genç ve bekârsa kısmetinin açılıp sürekli taliplerin olacağına işaret eder. Evli kişiler içinde aile içinde birinin sevinç kaynağı olacağına, yaşlı kimseler için de toruna delalet eder.
Rüyada düğün hazırlığı yapmak, muradına ermek ve sevinçten havalara uçmak gibi tabirlerle ifade edilir. Uzun zamandır istedikleri şeyin yavaş yavaş gerçekleşeceğine, başarılarla dolu bir yaşantıya işaret edilir. Ayrıca bazı yorumlarda da bol rızık ve bereket geleceği anlamına da gelir.