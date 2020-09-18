KYK burs, kredi ve yurt başvuruları başladı mı sorusunun yanıtı yüz binlerce öğrenci tarafından son dönemlerde merakla araştırılıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından 2020-2021 eğitim öğretim yılı için yurt ve burs başvurularının hangi tarihte başlayacağı öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2020 KYK yurt başvurularının ne zaman başlayacağı konusunda araştırmalar devam ediyor. Ancak KYK tarafından yurt başvuruları ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 2019 yılında yurt başvuruları 19-26 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılmıştı. Buna göre, 2020 yurt başvurularının da eylül ayı içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.