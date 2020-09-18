O ŞÜPHELİLERE CEZA YAĞDI

Heyet, yaşı 18'den küçük şüpheliler C.Ö., U.G.A., ve G.K.'nin terör amaçlı katılan kamu görevlisine karşı görevinden ötürü iştiraken kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçunu işledikleri gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmalarına hükmetti. Yine şüphelilerin eylemlerinin teşebbüs aşamasında kaldığından indirim yapılarak 15 yıla indirildiği, olay anında 15 yaşından büyük 18'den küçük olduğunu gözönüne alan mahkeme şüpheli çocukların suçunu 10 yıla indirdi. Şüphelilerin saygılı duruşları ve cezanın gelecekleri üzerindeki olumsuz etkisini kaydeden mahkeme, cezayı 8 yıl 4 ay olarak belirlendi.

C.Ö., U.G.A., ve G.K.'nin ayrıca 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 4 yıl 5 ay hapislerine hükmedildi. Suçta örgüt adına silah kullanan şüphelilere ayrıca biner lira adli para cezası verildi.

G.K.'nin ayrıca 'Cebir ve tehdit kullanılarak terör amaçlı silahla nitelikli konut dokunulmalığının ihlali' suçunu işlediği, bu nedenle 2 yıl 2 ay hapse mahkum edildiği belirtildi. Ayrıca şüphelinin tutuklanmasına hükmedildi.