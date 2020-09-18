Çipli kimlik ehliyet nasıl birleştirilir? Ehliyet kimlik birleştirme nasıl yapılır?

Geçmişte nüfus işlemleri için uzun süre beklendiğini anlatan Soylu, teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak, hizmetleri hızlandırdıklarını belirtti.

Nüfus idarelerinin Türkiye'nin teknolojik, modern yüzünü temsil ettiğini dile getiren Soylu, yazılımdan, kimlik kartı basımına, kimlik, ehliyet ve pasaportun tek noktada verilmesine kadar pek çok noktada önemli adımlar atıldığını ifade etti.

Özel sektörün dinamik bir unsur olduğunu, vatandaşın talebini artırabilmek için hizmet standardı ve kalitesini sürekli yükseltmek zorunda olduğunu belirten Soylu, devletin özel sektörün ortaya koyduğu hizmet memnuniyeti standardına ulaşamaması halinde devletle özel sektör arasındaki makasın açılacağını, bu durumun da devleti itibarsızlaştıracağını kaydetti. Soylu, bakanlık olarak hizmet alanlarında vatandaşın memnuniyetini ölçen bir sisteme sahip olduklarını, verilen hizmetin ardından vatandaşlara memnuniyetinin sorulduğunu anlattı.

Nüfus idarelerinde verilen hizmetlere ilişkin aldıkları en büyük riskin, kimlik, ehliyet ve pasaportun bir arada verilmesi işlemi olduğunu aktaran Soylu, ehliyet ve pasaport sisteminin bir günde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne entegre edildiğini, aynı gün hizmet vermeye başlandığını, 4-5 günlük ufak aksaklıkların ardından sistemin tam olarak oturduğunu söyledi. Soylu, "Bugünkü aklım olsa yapmam. Mübarek, önce ehliyeti al, bir ay sonra pasaportu al" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, ehliyet, kimlik, pasaport işlemlerinin 15 dakikada, bunlardan sadece birine ilişkin işlemin ise maksimum 8 dakikada gerçekleştirildiğini bildirdi.