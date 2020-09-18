Bizimkisi bir aşk hikayesi!

Adana'nın Tufanbeyli Belediyesi sosyal belediyecilikte çalışmalarına hız verdi.

Birçok projeyi hayata geçirdi. İlçe merkezinde Toprak Pınarı mevkiine yapımına başlanan Çukurova Kalkınma Ajansı projesi kapsamında Mesire alanı şekillenmeye başladı. Tamamlandığında içerisinde bungalov evler, kamelya, kafeterya, çocuk oyun parkı, yürüyüş yolları, araç park alanı, mangal-piknik alanı havuz ve şelalenin yer alacağı proje ilçenin çehresini değiştirecek. Başkan Remzi Ergü, "Yapımı devam eden mesire alanı ilçe halkının ihtiyaçlarını karşılayacağı gibi dışarıdan doğa turizmi için ilçemize gelen misafirlerimizin de doğa ile iç içe hem konaklama hem de dinlenme ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasitededir. Önümüzdeki yıllarda tamamlamayı planladığımız mesire alanımız şimdiden halkımıza hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

2 YENİ HALI SAHA

Tufanbeyli'de daha önce Akpınar mahallesine 1 adet sentetik halı saha kazandırılmıştı. Şimdi de Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca İstiklal ve Çatalçam Mahallelerine yapılacak olan 2 adet halı sahanın sözleşme toplantısı Adana Milletvekili Tamer Dağlı başkanlığında, Tufanbeyli Belediye Başkanı Av. Remzi Ergü, AK Parti Tufanbeyli İlçe Başkanı Kenan Birgin, Aladağ, Feke, Karaisalı Belediye başkanlarının katılımlarıyla gerçekleşti. Başkan Ergü, "İlçemize, İstiklal ve Çatalçam mahallelerimize hayırlı olsun" dedi.



ÜCRETSİZ EKMEK DAĞITILDI

Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, "Karantina döneminde vatandaşımıza ücretsiz ekmek dağıttık. Pandemi döneminin başlarında bir ay süre ile karantina uygulanan ilçemizde belediye olarak halkımızı sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde ücretsiz olarak ekmek dağıtımı gerçekleştirdik. Hastalıkta sağlıkta sürekli halkımızın yanında yakınındayız" dedi.

DEZENFEKTAN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Tufanbeyli ilçe merkezi ve bağlı mahallelerimizde ortak kullanım alanları başta olmak üzere pandemi süreci başlangıcından itibaren aralıksız olarak dezenfekte çalışmalarımızı sürüyor Halkın yoğun olarak kullandığı banka, postane, hükümet konağı, belediye, sağlık ocağı gibi kurumların önlerine dezenfektan makinesi yerleştirildi. Düzenli olarak maske dağıtımı gerçekleşti. Camiler ve okullarda periyodik olarak dezenfeksiyon çalışmaları yapılıyor.

TEMİZLİK SAYGI İŞİDİR

Belediye Başkanı Remzi Ergü, "Tufanbeyli Belediyesi olarak yapılan hizmetlerin dışında asıl işimiz olan çevre temizliğine Ak Belediyecilik hizmetlerine yakışır şekilde her şeyden fazla önem veriyoruz. 33 mahallemizin tamamından düzenli olarak temizlik hizmetlerimizi sürdürüyoruz" diye konuştu.

KİLİM ATÖLYESİ KURULUYOR

Kuzey Adana Kalkınma Programı kapsamında Tufanbeyli ilçesine "Puduhepa Kilim Üretim Atölyesi" kuruluyor. Belediye Başkanı Remzi Ergü, "Meslek edindirme kursları ile 154 vatandaşımızın istihdamına katkı sağlıyoruz" dedi.