Sucuklarında at eti tespit edildiği belirtilen kasabın kendisi ile bağlantılı olduğu iddialarına Cübbeli Ahmet'ten yanıt geldi

Şu ifadeleri kullandı:

"Celal Eren Çelik isimli bir müfteri, bana ait şirketin ürettiği sucuklardan at eti çıktı diye bir haber yapmış. Tele1 ve ABC Gazetesi gibi internet siteleri de bu habere mal bulmuş mağribi gibi atlayarak bunu yaymaya çalışmışlar. Bunların tümü yalan ve iftiradan ibarettir.

Benim konuşma yaptığım Lâlegül TV şirketi ile hiçbir ortaklığım ve hissem bulunmamaktadır. Ben de bu olay üzerine televizyonun yetkililerine sorduğumda onlar:

"Lalegül ismi markalaştıktan sonra uncusundan, elbisecisinden, hastanesine kadar her türlü alanda 'Lalegül' ismi kullanılmaktadır. Bunların Lalegül TV ile hiçbir alakası bulunmamaktadır.

İsim benzerliğinden başka hiçbir alakamız yoktur. Bizim yayıncılıktan başka hiçbir ticari faaliyetimiz, üretim ve satışla ilgimiz alakamız olmadı." dediler.

Ayrıca bu kişi Lalegül TV'de hissedar olmamakla beraber evvelce yönetimde olan birinin soyadının o kasabın soyadı ile aynı olmasını da belge olarak sunmuş, bu da adamın belgeden ne kadar yoksun olduğunun en büyük ispatıdır.

Çünkü ne akrabalıkları ne de memleket bağlantıları olmayan iki insanın sırf soyadının aynı olmasından dolayı terörist ilan edilmesi ne kadar güldürücü ise bu işin de bundan bir farkı yoktur.

Dolayısıyla bu haberi bana mâl yapan ve paylaşan kişi ve kurumlar hakkında avukatlarım en kısa sürede gerekli tüm hukuki işlemleri başlatacaklardır. Yakında hak meydana çıkacaktır. İftiracılara alet olmayalım."

Lalegül TV de konu hakkında açıklama yaparak, "Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan denetlemeler sonucu açıklanan gıda ürünlerinde hile yapan firmalar listesinde yer alan "Lalegül Tekstil Tarım ve Gıda San. Tic. LTD. ŞTİ." ile Lalegül TV ve Lalegül FM kurumlarımızın hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır" dedi.