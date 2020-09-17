arım ve Orman Bakanlığı'nın önceki gün kamuoyuna duyurduğu taklit ve tağşişli ürünler listesinde etlerinde at eti çıkan iki işletme İstanbul'da bulunuyor. Bakanlığın listeyi açıklamasının ardından Fatih ve Sarıyer'deki o iki işletmeyi gezdik.
LALEGÜL KASABI
İşletmelerden biri Fatih Balat'taki Lalegül Kasabı. Mart ayında işletmedeki fermente sucuktan alınan numunede at eti tespit edilince, kasaba 28 bin TL para ceza kesildi. Çevre sakinleri kasapla ilgili ilk kez böyle bir şeyle karşılaştıklarını belirtirken, işletme sahipleri ise at etinin Özbeklerin kıyma yapılması için getirdiği etten bulaştığını iddia ederek şöyle dedi:
"Yetkililer iki haftada bir buraya numune almaya gelir. Denetimden önce bir Özbek, 5-6 kilo et getirdi. Bir kısmını kıyma, bir kısmını da sucuk yaptırmak istedi. Etin kemikli halinden kuzu, dana veya yabancı bir et mi anlıyoruz. Ama o et kemiksiz olduğu için anlayamadık. O gün de yetkililer o sucuktan da numune aldılar. Etin bize ait olmadığını söylememize rağmen 'Biz numunemizi alalım' dediler. O at etleri bize ait değildi. O günden beridir dışarıdan getirilen hiçbir eti kıyma çekmiyoruz. Özbek de kayıplara karıştı, bulamadık."
SÜRTÜNMEYLE BULAŞMIŞ
At eti çıkan diğer işletme ise Sarıyer'deki Paşalı Kebap. Ocak ayında yapılan denetimde işletmedeki çiğ kanatlı dönerden alınan numunede at eti çıktı. İşletmenin sahipleri kendilerini şöyle savundu:
Milliyet'in haberine göre; "İşletmemizden yılın başında iki tane örnek alındı. Biri temiz çıktı, diğerinde ise at eti çıktı. Tavukta at etinin olması mümkün değil. Tarım Bakanlığı laboratuvar incelemesinde de 'Belli bir parça at eti çıktı' denilmiyor. Sürtünme olduğu belirtiliyor. Bu sebzeden de, kasaptan da, bıçaktan da, tahtadan da bulaşmış olabilir. Tahlil sonuçlarına itiraz ettik. Bakanlık ile mahkemelik olduk. 28 bin TL'lik cezayı da daha ödemedik. Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı aldı."
MEVZUATTA KAPATMAK YOK
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, ilgili mevzuatta işletmenin kapatılmasının yer almadığını belirterek, "Taklit ve tağşiş edilen o parti mallar toplanır ve imha edilir. İşletmelere 28 bin TL para cezası kesilir" bilgisini verdi.
Sucuklarında at eti tespit edildiği belirtilen kasabın kendisi ile bağlantılı olduğu iddialarına Cübbeli Ahmet'ten yanıt geldi
Şu ifadeleri kullandı:
"Celal Eren Çelik isimli bir müfteri, bana ait şirketin ürettiği sucuklardan at eti çıktı diye bir haber yapmış. Tele1 ve ABC Gazetesi gibi internet siteleri de bu habere mal bulmuş mağribi gibi atlayarak bunu yaymaya çalışmışlar. Bunların tümü yalan ve iftiradan ibarettir.
Benim konuşma yaptığım Lâlegül TV şirketi ile hiçbir ortaklığım ve hissem bulunmamaktadır. Ben de bu olay üzerine televizyonun yetkililerine sorduğumda onlar:
"Lalegül ismi markalaştıktan sonra uncusundan, elbisecisinden, hastanesine kadar her türlü alanda 'Lalegül' ismi kullanılmaktadır. Bunların Lalegül TV ile hiçbir alakası bulunmamaktadır.
İsim benzerliğinden başka hiçbir alakamız yoktur. Bizim yayıncılıktan başka hiçbir ticari faaliyetimiz, üretim ve satışla ilgimiz alakamız olmadı." dediler.
Ayrıca bu kişi Lalegül TV'de hissedar olmamakla beraber evvelce yönetimde olan birinin soyadının o kasabın soyadı ile aynı olmasını da belge olarak sunmuş, bu da adamın belgeden ne kadar yoksun olduğunun en büyük ispatıdır.
Çünkü ne akrabalıkları ne de memleket bağlantıları olmayan iki insanın sırf soyadının aynı olmasından dolayı terörist ilan edilmesi ne kadar güldürücü ise bu işin de bundan bir farkı yoktur.
Dolayısıyla bu haberi bana mâl yapan ve paylaşan kişi ve kurumlar hakkında avukatlarım en kısa sürede gerekli tüm hukuki işlemleri başlatacaklardır. Yakında hak meydana çıkacaktır. İftiracılara alet olmayalım."
Lalegül TV de konu hakkında açıklama yaparak, "Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan denetlemeler sonucu açıklanan gıda ürünlerinde hile yapan firmalar listesinde yer alan "Lalegül Tekstil Tarım ve Gıda San. Tic. LTD. ŞTİ." ile Lalegül TV ve Lalegül FM kurumlarımızın hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır" dedi.