Tokat Bat yemeği nasıl yapılır? Bat yemeği tarifi nedir?

BAT YEMEĞİ TARİFİ

İlk olarak mercimekleri yumuşayana kadar haşlayın. Haşlanan yemeği ocaktan aldıktan sonra mercimeklerin üstüne ince bulguru döküp iyice karıştırın. Bu sayede mercimeği haşladığınız su bulguru yumuşatacak.

Kuru soğan ve kalan tüm malzemeleri ince ince doğrayın. Daha sonra salçayı 1 çay bardağı suyla çözdürüp sıvı hale getirin ve tüm malzemelerle karıştırın. En son tuz, limon suyu ve nar ekşisiyle tatlandırın.