CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları çileden çıkartmaya devam ediyor.

Çözülemeyen su problemi nedeniyle vatandaşlar gece yarısı ellerinde bidonlarla su kuyruğuna girerek ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorlar. Çağ dışı duruma karşı sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "Bu şehir bunu hak etmiyor" diyen Eskişehir Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Hasan Burgaz CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin yönetim başarısızlığını gözler önüne serdi.

Vatandaş elinde su kapları ile neredeyse her gün su kuyruklarında.

Eskişehir'de gece yarısında insanlar su kuyruğunda gösteren fotoğraflar sosyal medyaya da düştü.

Ak Parti Eskişehir İl Başkan Yardımcısı Hasan Burgaz "Bu şehir bunu hak etmiyor" diyerek su bidonu elinde su kuyruğuna giren hemşehrilerinin fotoğraflarını Twitter'da yayımladı.

Kentteki su sıkıntısı sosyal medyada da vatandaşın tepkilerine neden oldu.