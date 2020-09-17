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    • 17.09.2020 22:24
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    İşte 'nin vatandaşa hizmet anlayışı! halkı gece yarısı su kuyruğunda

    'li Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları çileden çıkartmaya devam ediyor. Çözülemeyen su problemi nedeniyle vatandaşlar gece yarısı ellerinde bidonlarla su kuyruğuna girerek ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorlar. Çağ dışı duruma karşı hesabı Twitter üzerinden "Bu şehir bunu hak etmiyor" diyen Eskişehir İl Başkan Yardımcısı CHP'li 'nin yönetim başarısızlığını gözler önüne serdi.

    Hayrettin Şaşmaz
    sabah.com.tr
    Eskişehir halkı gece yarısı su kuyruğunda

    'li Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları çileden çıkartmaya devam ediyor.

    Çözülemeyen su problemi nedeniyle vatandaşlar gece yarısı ellerinde bidonlarla su kuyruğuna girerek ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorlar. Çağ dışı duruma karşı hesabı Twitter üzerinden "Bu şehir bunu hak etmiyor" diyen Eskişehir İl Başkan Yardımcısı CHP'li 'nin yönetim başarısızlığını gözler önüne serdi.

    Vatandaş elinde su kapları ile neredeyse her gün su kuyruklarında.

    Eskişehir'de gece yarısında insanlar su kuyruğunda gösteren fotoğraflar sosyal medyaya da düştü.

    Ak Parti Eskişehir İl Başkan Yardımcısı Hasan Burgaz "Bu şehir bunu hak etmiyor" diyerek su bidonu elinde su kuyruğuna giren hemşehrilerinin fotoğraflarını Twitter'da yayımladı.

    Kentteki su sıkıntısı sosyal medyada da vatandaşın tepkilerine neden oldu.

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