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    • 16.09.2020 12:52
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    : kutusu parçalarıyla 11 evi soymuşlar!

    ’da kutusu plastikleri ile kapıları açıp girdikleri 11 evden 100 bin TL'lik yapan 5 kadın, polisin takibiyle gözaltına alınıp, tutuklandı.

    DHA
    Şmapuan kutulu soygun! 5 kadın tutuklandı

    Kent genelinde ağustos ayında evden olayları artarken, 11 evin soyulma yönteminin benzer olduğu belirlendi. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, soyulan evlerin bulunduğu çevrede yaklaşık 30 kilometre boyunca 123 ayrı güvenlik kamerasını inceledi.

    Teknik takip ve inceleme sonucunda şüphelilerin B.U, D.U, C.U, Ç.U ve A.G. adlı kadınlar olduğu belirlendi. Güvenlik kameralarına yansıyan ve takibe alınan 5 kadın, hırsızlık amacı ile girdikleri bir apartmanda, daire kapısını zorladıkları sırada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

    Şüphelilerin, çeşitli tarihlerde kutusundan kestikleri sert plastik ile kapılarını açtığı 11 evi soyduğu belirlendi. Yaklaşık 100 bin TL değerinde hırsızlık yaptığı tespit edilen şüphelilerin, hırsızlığı gerçekleştirdikten sonra izlerini kaybettirmek için taksiye bindikleri belirlendi. Şüpheli kadınlar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Şampuan kutusu parçalarıyla 11 evi soymuşlar!
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