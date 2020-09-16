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    • 16.09.2020 18:35
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    Son dakika: 'ta korkutan ! | Kandilli Rasathanesi, son depremler..

    Son dakika haberi... 'un Korkut ilçesinde meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.48'de Muş'un Korkut ilçesinde meydana gelen depremin 4,7 büyüklüğünde olduğu öğrenildi.

    Muş'un Korkut ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

    AFAD'DAN AÇIKLAMA
    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.48'de Muş'un Korkut ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Depremin 16,24 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

    "HASARA YÖNELİK İHBAR YOK"
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "Muş'un Korkut ilçesinde saat 17.48'de 4,7 büyüklüğünde gerçekleşen depremde valiliğimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde hasara yönelik ihbar yok. Taramalara AFAD ekipleri ve Jandarmamız tarafından devam ediliyor." ifadelerine yer verdi.

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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    2020.09.16 17:48:18 38.6792 41.9690 5.0 -.- 4.6 4.7 SAZLIKBASI-KORKUT (MUS) İlksel

    2020.09.16 16:50:53 38.5330 39.5558 16.0 -.- 2.1 -.- KUCUKOVA-MADEN (ELAZIG) İlksel

    2020.09.16 16:38:32 39.0328 29.9198 18.0 -.- 2.4 -.- ALINCIK-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel

    2020.09.16 15:57:05 36.8430 27.5387 23.4 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

    2020.09.16 15:54:57 36.8822 27.5567 1.0 -.- 2.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

    2020.09.16 15:46:50 36.8028 27.4205 2.8 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

    2020.09.16 14:39:10 37.5872 27.0902 7.8 -.- 2.0 -.- DOGANBEY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI) İlksel

    2020.09.16 13:38:40 40.6775 26.6885 8.2 -.- 1.6 -.- SAZLIDERE-KESAN (EDIRNE) İlksel

    2020.09.16 12:47:52 40.7027 27.4103 11.7 -.- 1.9 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

    2020.09.16 12:26:20 39.3173 33.4187 0.0 -.- 1.7 -.- BUYUKCAMILI-BALA (ANKARA) İlksel

    2020.09.16 12:18:13 39.9387 28.7440 0.0 -.- 1.8 -.- OMERALTI-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel

    2020.09.16 12:18:10 36.4610 34.1997 0.0 -.- 1.0 -.- AYAS-ERDEMLI (MERSIN) İlksel
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