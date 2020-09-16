#DEPREM: Muş'un Korkut ilçesinde saat 17.48'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



➡️ https://t.co/cofXSurHiN — A F A D (@AFADBaskanlik) September 16, 2020

Depremin 16,24 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

"HASARA YÖNELİK İHBAR YOK"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "Muş'un Korkut ilçesinde saat 17.48'de 4,7 büyüklüğünde gerçekleşen depremde valiliğimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde hasara yönelik ihbar yok. Taramalara AFAD ekipleri ve Jandarmamız tarafından devam ediliyor." ifadelerine yer verdi.

Muş'un Korkut ilçesinde saat 17.48'de 4,7 büyüklüğünde gerçekleşen depremde valiliğimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde hasara yönelik ihbar yok.



Taramalara AFAD ekipleri ve Jandarmamız tarafından devam ediliyor. — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) September 16, 2020

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2020.09.16 17:48:18 38.6792 41.9690 5.0 -.- 4.6 4.7 SAZLIKBASI-KORKUT (MUS) İlksel

2020.09.16 16:50:53 38.5330 39.5558 16.0 -.- 2.1 -.- KUCUKOVA-MADEN (ELAZIG) İlksel

2020.09.16 16:38:32 39.0328 29.9198 18.0 -.- 2.4 -.- ALINCIK-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel

2020.09.16 15:57:05 36.8430 27.5387 23.4 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2020.09.16 15:54:57 36.8822 27.5567 1.0 -.- 2.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2020.09.16 15:46:50 36.8028 27.4205 2.8 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2020.09.16 14:39:10 37.5872 27.0902 7.8 -.- 2.0 -.- DOGANBEY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI) İlksel

2020.09.16 13:38:40 40.6775 26.6885 8.2 -.- 1.6 -.- SAZLIDERE-KESAN (EDIRNE) İlksel

2020.09.16 12:47:52 40.7027 27.4103 11.7 -.- 1.9 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

2020.09.16 12:26:20 39.3173 33.4187 0.0 -.- 1.7 -.- BUYUKCAMILI-BALA (ANKARA) İlksel

2020.09.16 12:18:13 39.9387 28.7440 0.0 -.- 1.8 -.- OMERALTI-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel

2020.09.16 12:18:10 36.4610 34.1997 0.0 -.- 1.0 -.- AYAS-ERDEMLI (MERSIN) İlksel