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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk A Haber'de önemli açıklamalarda bulunuyor

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satırbaşları:

SİZ ÇOCUĞUNUZU OKULARA GÖNDERİR MİYDİNİZ?

Veriye dayalı olarak karar vermeyi tercih ederim. Korona virüs kürsel bir konu. Velilerin kaygı duyması normaldir. Biz riski en aza indirdiğimiz seviyede tuttuk.



EĞİTİMDE 2+5 UYGULAMASI

Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ok önemli. Bu bir memleket meselesidir. Karar verirken tartışıyoruz. Kabine'de vs. görüşülüyor bu konular. Şimdilik 2+5 ileride koşullar değişirse günler de değişir. Veliler için kılavuzlar hazırladık. Ailelerin ne yapması konusunda detayları anlatıyoruz.



Gerekli koşulları sağlayabildiğimiz ve riski en aza indirdiğimiz, kontrollü yapabildiğimiz seviyede tuttuk. O yüzden o seviye okul öncesi ve 1. sınıfta kaldı.

Bir grup pazartesi, salı bir grup perşembe, cuma gelecek?