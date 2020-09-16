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    • 16.09.2020 22:08
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    Son dakika: 'tan A Haber'de önemli açıklamalar

    Son dakika: A Haber'de önemli açıklamalarda bulunuyor.

    AHaber CANLI YAYIN

    A Haber'de önemli açıklamalarda bulunuyor

    Bakan Selçuk'un açıklamalarından satırbaşları:

    SİZ ÇOCUĞUNUZU OKULARA GÖNDERİR MİYDİNİZ?
    Veriye dayalı olarak karar vermeyi tercih ederim. Korona virüs kürsel bir konu. Velilerin kaygı duyması normaldir. Biz riski en aza indirdiğimiz seviyede tuttuk.

    EĞİTİMDE 2+5 UYGULAMASI
    Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ok önemli. Bu bir memleket meselesidir. Karar verirken tartışıyoruz. Kabine'de vs. görüşülüyor bu konular. Şimdilik 2+5 ileride koşullar değişirse günler de değişir. Veliler için kılavuzlar hazırladık. Ailelerin ne yapması konusunda detayları anlatıyoruz.

    Gerekli koşulları sağlayabildiğimiz ve riski en aza indirdiğimiz, kontrollü yapabildiğimiz seviyede tuttuk. O yüzden o seviye okul öncesi ve 1. sınıfta kaldı.

    Bir grup pazartesi, salı bir grup perşembe, cuma gelecek?

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