Munzur Vadisi'nde kaybolan kardeşleri arama çalışması sürüyor

Tunceli'de geçtiğimiz Pazar gününden itibaren haber alınamayan özel bir doğalgaz şirketinde çalışan Elazığlı kardeşlerin bulunması için başlatılan çalışmalar İnsansız Hava Aracı ile askeri helikopterlerin de desteği verdiği bildirildi. Şuana kadar bir sonuç alınamayan arama çalışmalarının bölgede hem havadan, hem kara ve suda devam ettiği öğrenildi.



Olay, geçtiğimiz Pazar günü yaşandı. 41 yaşındaki Mehmet ve 48 yaşındaki Bozkurt Aydemir kardeşler, 23 P 1387 plakalı araçlarıyla Munzur Vadisi Milli Parkı'na gitti. Üzerinde "Acil Durumlar İçin" yazılı bir not ile telefon numarası bırakılan aracı gören vatandaşlar, yanında ve çevresinde kimseyi göremeyince durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi. Ekiplerin bölgeye sevk edilmesiyle 2 kardeşi arama çalışmaları hem karada hemde suda başlatıldı. Bugünde devam eden arama çalışmalarına havadan da helikopter ve insansız hava aracı ile destek verildiği öğrenildi.